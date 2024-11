Diadal, majd tragédia a Langtang Lirungon – mi történt Ondrej Húserkával?

Mit másztak meg ?

A 7234 méter magas Lantang Lirung a nepáli Himalája egyik olyan, nem 8000-es hegye, amelynek szinte mindegyik oldala különös kihívást jelent az alpinisták számára. Csupán 1978-ban mászták meg először. 2009-ben már történt itt egy tragédia: az egyik legjelentősebb szlovén alpinista, Tomaž Humar halt meg a déli falon, miközben megpróbált azon egyedül feljutni.

Marek Holeček és társai október elején érkeztek meg a hegyhez, hogy annak a még nem megmászott, két és fél kilométer magas keleti falán jussanak fel a csúcsra. Első próbálkozásukat a rossz időjárás és a falon uralkodó veszélyes körülmények meghiúsították – ekkor még hárman próbálkoztak, Ondra Mrklovskýval kiegészülve. Hosszú várakozást követően október 25-én aztán Húserkával párban beszálltak a falba, amelyről még ekkor is kisebb lavinák, kőtörmelékek hullottak alá, de már nem voltak folyamatos életveszélynek kitéve. Holeček rendszeresen közölt beszámolói szerint jól haladtak, Húserka pedig remekül teljesített az előmászásban.

28-án jutottak el a csúcsgerinc alá. Eddigre érthető módon már nagyon sokat kivett belőlük a szűz és nagyon technikás falon való mászás. A következő nap azonban hiába jutottak túl a keleti falon, a gerincen ugyanis cukorszerű hóban kellett csigalassúsággal haladniuk, hogy egy ötödik bivakolásra kényszerüljenek a csúcs alatt. Azt végül másnap 11.00-kor érték el, majd innentől számítva következett az „információcsend“, hogy aztán sorban érkezzenek a nyomasztó hírek...

Részben a tragédia miatt is egyelőre még nem lehet tudni, milyen nehézségű az útjuk (itt pl. a sziklán és jégen való feljutás szakaszokra bontott nehézségi fokozataira kell gondolni). Ettől függetlenül

a páros jó eséllyel számíthatott rá, hogy a teljesítményükért akár meg is kaphatják a nemzetközileg a legmagasabb szintű alpinista díjnak számító Arany Jégcsákányt (Piolets d'Or). Mászásuk a tragédia nélkül is vezető hírnek számított volna.

Cseh-szlovák páros

Marek Holeček neve sokaknak ismerős lehet Szlovákiában is, hiszen a cseh sportoló aktív előadó, szerző és médiaszemélyiség. A 49 éves alpinista az ezredforduló óta mászik nemzetközileg is jelentős új magashegyi útvonalakat szinte a világ minden szegletében. Ezeket a mászásokat mind az ún. alpesi stílusban teljesítette, ami többek között azt jelenti, hogy a mászók minimális felszereléssel, önellátóan, kiépített táborláncok és pótlólagos oxigén nélkül, minél gyorsabban mozognak a hegyeken. Teljesítményeiért – társaival együtt – már kétszer is megkapta az Arany Jégcsákányt: 2018-ban a Gasherbrum I (8080 m), 2020-ban pedig a Chamlang (7319 m) új útvonalakon való megmászásaiért.

Az 1990-ben született, nemsói (Nemšová) Ondrej Húserka 2011 óta jegyzett jelentős megmászásokat, az elmúlt években pedig különösen fontosak voltak a patagóniai (Dél-Amerika) teljesítményei. A szlovák alpinisták azon fiatal nemzedékéhez tartozott, akik az elmúlt időszakban nemzetközileg is jelentős szinten művelték a szikla-, jég- és hegymászást. Kétségtelen, hogy halála ellenére a Langtang Lirung keleti falán való feljutás a valaha volt egy legjelentősebb szlovák himalájai teljesítmények között lesz nyilvántartva.