December 23-ig tart a kassai karácsonyi vásár, a díszkivilágítást csak hetekkel később kapcsolják le

Ahogy arról a városi önkormányzat propagációs osztája is beszámolt, az elkövetkezendő két hétben sorra kerülő programokat szinte kizárólag az otthoni környezetből állítják össze. Ennek főleg az az oka, hogy a városi kassza sokkal rosszabb helyzetben van, mint egy évvel ezelőtt. Ugyanakkor a hivatal illetékesei szerint nagyon szerencsek, hogy az ország második legnagyobb városában vannak, ahol rengeteg más, nem kifejezetten "A-listás" előadó van. A karácsonyi vásáron egyébként hús- és édességkülönlegességekkel is bővült a kínálat. A városi hivatal szerint ez némi újdonságot jelent, azonban ilyesfajta portékából az előző évek során sem volt hiány. Ettől függetlenül valóban gazdag kínálat várja a látogatókat, a Fő utcán több mint 40 standot állítottak fel, amelyek december 23-ig minden nap reggel 9 órától vannak nyitva. Az előző évek hagyományait őrizve idén is kapható a polgármesteri puncs, amelyet naponta 16 és 20 óra között csapolnak. A belvárost egy 19 méter magas fehér fenyőfa díszíti nagyjából 14 ezer darab fénydísszel. Emellett, a Fő utcán még további 150 fénydísz található különféle színben, formában és méretben. A Malom utcát és a városi parkot összekötő hidat is kivilágították, a városi parkban pedig a leghíresebb szlovák mesék alapján készült fényinstallációk kaptak helyet.