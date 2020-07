Dallamfutamokon nyargaló, örök érvényű versek apától és lányától

Családtagok biztatása

Apát és lányát az egész család elkísérte Érsekújvárba. Annát korábban egy alkalommal már Eszterrel, a testvérével is hallhattuk népdalokat énekelni a lévai Barsi múzeum ünnepélyes megnyitóján. A Göbő duó ezúttal megzenésített verseket, musical-dalokat és örökzöld slágereket, valamint népdalok feldolgozásait adta elő. Első fellépéseiket az édesanya, Göbő Korpás Judit óvónő, kézműves biztatására vállalták. Anna korábban néptánc csoport tagja volt, majd hegedűjátékot és éneket tanult a lévai művészeti alapiskolában. A lány párhuzamosan folytatta tanulmányait az érsekújvári Pázmány Péter Gimnáziumban és Vácon, a Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskolában.

„Először talán egy iskolai rendezvényen kísértem Annát. Később, amikor otthon is muzsikáltunk, a feleségem javasolta, hogy ezeket a dalokat nagyobb közönség előtt is bemutathatnánk. Egyszer egy megmérettetésen a zsűri tagja azt mondta, külön értékeli, hogy a mai világban apa és lánya ilyen kiválóan együttműködik. De hát ki mással lépne fel egy apa, ha nem a tehetséges gyerekével?! Volt úgy, hogy megkérdeztem Annát, nem ciki számára, hogy az apjával lép fel? Azt éreztem, őszintén gondolja, hogy egyáltalán nem az. Minden közös fellépés öröm” – jegyezte meg Göbő Sándor.

Sikeres megmérettetések

Göbő Anna 2016-ban a Házy Erzsébet Nemzetközi Tehetségkutató Énekversenyen musical kategóriában harmadik lett. A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny országos döntőjén Énekelt versek kategóriában ezüstsávos lett a duó, és a legérettebb produkcióért a szakmai zsűri különdíját kapták, majd a rákövetkező évben aranysávos minősítésben részesültek. A Felvidéki Énekfaktorban a Szlovákiai Magyar Könnyűzenei Szemle különdíját nyerték.

„Édesapámmal biztonságban érzem magam a színpadon. Van kire támaszkodni, odafigyelünk egymásra, érzékeljük a másik jelenlétét, reakcióit. Olyan dalokat dolgozunk fel, melyekkel meg tudunk birkózni, és ami mindkettőnknek tetszik. Örömmel tölt el, hogy hamarosan, július 26-án Komáromban léphetünk fel a 8. Lehár nyár rendezvénysorozaton, és ha minden jól alakul, akkor előtte még Kelet-Szlovákiában is bemutatkozhatunk”

– mondta Göbő Anna. A koronavírus miatt néhány már tervezett koncertjük elmaradt, amit nagyon fájlaltak, mert hiányzott a közönség visszajelzése, a fellépésekre való felkészülés izgalma.

Lévai szerzők művei

„Ahová hívnak, oda nagy örömmel megyünk. Folyamatosan frissítjük a repertoárunkat. Lévai vonatkozású szerzők műveit is megzenésítettük, például Kersék János egyik versét. Kersék János jogász a múlt századforduló idején jelentős szerepet töltött be a népművelés terén. Több mint harminc színművet írt, a lévai színjátszók ezekből többet bemutattak. Sándor Károly költő fia osztálytársam volt az alapiskolában. Már akkor tudtam, hogy verseket ír az édesapja. A Naponta című költeményt választottuk tőle, amely a mindennapi rohanásról szól, mert Karcsi bácsi gondolatai időtállóak” – mondta Göbő Sándor. Anna, a tizenkilenc éves tehetséges énekes Budapesten szeretne továbbtanulni az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán, ám a felvételi eredményekre még várni kell. Göbő Sándor fordítói, nyomdai könyvszerkesztői munkákat vállal, az ezzel járó feladatokat akkor is el tudja végezni, ha éppen egy fellépéssorozatra indulnak.

Sándor zongora- és gitárjátékával teszi teljessé Anna énekét. Apa és lánya elárulták, további saját ihletésű dalokra vágynak, és még számos klasszikus és kortárs költő versét szeretnék megzenésíteni. Mindketten hisznek az örökérvényű versek üzenetében, a zene erejében.

Galéria