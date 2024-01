Csütörtökön folytatódnak a kormányellenes tüntetések

Az ellenzéki pártok felszólították a kormánykoalíciót, vonják vissza a Büntető törvénykönyv módosítását.

„Vagy meghátrálnak most, ha egy kicsit is foglalkoznak Szlovákia jövőjével, vagy erőszakkal is átnyomják a maffiát segítő csomagot, mert már nem érdekli Önöket más, csak saját maguk és a cimboráik” – írja a Progresszív Szlovákia, a KDH és az SaS közös nyilatkozatában.

Ez már a hatodik tüntetés, amit az ellenzékiek szerveznek.