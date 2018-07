Csilejkárok népviseletét bemutató kiállítás Párkányban

Augusztus végéig ingyenesen tekintethető meg a párkányi városi múzeumban a csilejkárok népviseletét bemutató időszaki kiállítás.

A Csilejkár kistérség az egykori Bars megye jellegzetes része volt, ma a Lévai járás északi részét jelöli. Kilenc település Tolmács (Tlmače), Nagykoszmály (Veľké Kozmálovce), Óbars (Starý Tekov), Garamkelecsény (Hronské Kľačany), Dobóberekalja (Podlužany), Garamekszi (Hronské Kosihy), Újfalu (Nová Dedina), Csejkő (Čajkov) és Garamszőlős (Rybník) alkotja. Az ide tartozó falvak nyelvjárásukban, gondolkodásmódjukban és viseletükben is eltértek a környező falvaktól.

A kiállításon az Alsó-Garam menti csilejkárok férfi-, női és gyermekviseletének sokszínűségét és fejlődését ismerhetik meg a látogatók. A viseletet az idősebbek hétköznapokon is szívesen hordják. A nők ruháját ékesítő csipkét és pántlikát eredetileg otthon készítették az asszonyok, de helyüket idővel átvette a gyári csipke, pántlika és a viseletre jellemző csillogó díszítés. A nők régebben éjszaka is főkötőt viseltek, amelyeknek ünnepi változatát csillogó gyöngyökkel ékesítették. Gondosan rojtozott kendőiket az ezzel foglalkozó asszonyok készítették. A férfiak ruháján a pitykék és gombok csillogása árulkodott viselője anyagi helyzetéről.

A csilejkárok népviseletét bemutató kiállítás kedden és csütörtökön 9-től 11.30-ig, majd 12-től 16 óráig, a hét többi napján – a hétvégét is beleértve – 16-tól 20 óráig tekinthető meg. A múzeum hétfőnként zárva van.