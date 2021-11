Cseregyerekek Nádszegen

Szarka Zsuzsanna, a nádszegi alapiskola igazgatója elmondta, tudatosították az évtizedek óta fennálló jelenséget, hogy a magyar többségű falusi iskolákban bármilyen módszerrel tanítják a szlovák nyelvet, a gyerekek soha nem érik el a szlovák társalgásban azt a szintet, amit a városi gyerekek, akik napi szinten kerülnek kapcsolatba a szlovák nyelvvel.

Életszerű helyzetek kellenek

“Három évvel ezelőtt börzét szerveztünk az iskolában arról, hogy hogyan lehetne a szlovák nyelv oktatását felfrissíteni, korszerűbbé tenni. Új segédeszközöket, képeket, tankönyveket, újságokat, kisfilmeket, kötelező olvasmányokat szereztünk be, majd rátaláltunk a Cseregyerek programra, de közbeszólt a koronavírus-járvány, így most jött el az ideje, hogy ebbe bekapcsolódjunk” - tudtuk meg az iskola igazgatójától. Eddig négy felső tagozatos tanuló jelentkezett a programba. Az első találkozás az online térben valósul meg november 30-án, akkor tudják meg a résztvevők a tudnivalókat, feladatokat és ismerkednek meg a szlovák barátokkal, akikkel végigcsinálják a projektet. Decemberben és januárban négy feladatot kapnak a gyerekek, májusban-júniusban pedig, a járványhelyezttől függően, személyesen is találkoznak, meglátogatják egymást, a tervek szerint közösen kirándulnak. Szarka Zsuzsanna szerint a program jó lehetőség arra, hogy a gyerekek áttörjék a bennük lévő gátat a szlovák kortársakkal szemben. “Ha ez a négy gyereknek sikeres lesz, már csak rajtunk múlik, hogy a továbbiakban mennyire lesz népszerű a tanulók körében ez a lehetőség, és mennyire tudnak jó példával szolgálni a többiek körében. Nekünk kell majd teret adnunk a gyerekeknek, hogy elmeséljék az élményeiket a kortársaiknak, hogy megtapasztalják, nincs ebben semmi rossz dolog, amitől esetleg félniük kellene” - fogalmazott. Hozzátette, a járvány előtt tudatosan teljesen szlovák környezetben szervezték meg az úszó- és sítanfolyamot, az erdei iskolát és az iskolai kirándulásokat, hogy minél többször kerüljenek a gyerekek olyan szituációba, amelyben szükségük van a szlovák nyelv használatára. Az elmúlt két évben azonban a koronavírus miatt elmaradtak ezek a rendezvények, így nem érték őket ilyen impulzusok sem, ezért is tartja fontosnak bekapcsolódni a programba.

Forrás: Cseregyerek - rozumieme si

Gyakorlati tapasztalatszerzés

Rákász Katalin szlovák szakos tanítóként rendkívül fontosnak tartja, hogy ne csak a tankönyvből ismerkedjenek a gyerekek a szlovák nyelvvel, hanem a gyakorlatban is minél több tapasztalatot szerezzenek. A napi negyvenöt perc nem elég ahhoz, hogy erős szlovák tudást szerezzenek. “Amint tudomást szereztem a Cseregyerek programról, máris igyekeztem megszólítani nemcsak a gyerekeket, hanem a szülőket is, hogy felhívjam a figyelmüket arra, milyen jó lehetőség ez. Úgy vélem, a mai gyerekek kicsit bátortalanok, a szülők is nehezebben engedik el őket, ezért nagyon nehezen indult a kezdeményezés. Rendkívül örültem, hogy végre akadtak olyan vállalkozó kedvű szülők és gyerekek, akik bekapcsolódtak. Talán az is segített ebben, hogy eleinte online formában fognak közös feladatokat megoldani és kommunikálni a gyerekek. Az elvégzett kihívásokért pontokat kapnak, és például közös filmnézéssel, színházlátogatással, videóbeszélgetésekkel plusz pontot szerezhetnek. Az elsődleges cél, hogy le tudják küzdeni azt a gátat, hogy meg merjenek szólalni idegen nyelven mások előtt” - hangsúlyozta a pedagógus, aki gyerekként maga is részt vett hasonló programban és nagyon jó élményei vannak vele kapcsolatban, illetve nagyon hálás azért, mert szlovák rokonoknál tölthetett nyaranta több hetet Pozsonyban, így szinte észrevétlenül ráragadt a szlovák nyelv. “Sokszor tapasztalom, hogy a legjobb tanulókkal is előfordul, hogy ha éles helyzetbe kerülnek, meghökkennek, és mire átgondolják, mit is kellene válaszolni, már elmúlik az a pillanat, amikor erre lehetőségük lenne. Pontosan ezért kellenek az ilyen élethelyzetek a gyerekeknek, ezért támogatom a programot” - tette hozzá Rákász Katalin.

Barátságok is szövődhetnek

Az eleinte önkéntes munkában szervezett, de idén először a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával, valamint Zuzana Čaputová köztársasági elnök és az oktatási minisztérium védnöksége alatt megvalósuló Cseregyerek program alapítójától Végh Orsitól megtudtuk, a mostani az ötödik évfolyam, amelybe 58 magyar gyerek kapcsolódott be. “Számuk évről évre emelkedik, de folyamatosan keressük a szlovák partneriskolákat, és sokat dolgozunk azon, hogy mindenkinek találjunk szlovák társat, mert jóval kevesebb szlovák gyerek jelentkezett. Eleinte mindenkiben van egy kis félelem attól, hogyan fognak tudni idegenekkel kommunikálni, a tinik általában egyébként is szégyenlősek, komoly kihívás számukra idegennel együttműködni. Ezt a készséget kifejleszteni nemcsak a nyelvtanulás szempontjából fontos, hanem a jellem fejlődése szempontjából is. Nagyon különböző a magyar gyerekek szlovák nyelv tudásának szintje, de a legtöbbjük gyorsan áthidalja a kezdeti nehézségeket. Igyekszünk felhívni a figyelmüket arra, hogy ne csak írásos üzenetek formájában kommunikáljanak, hanem minél többször indítsanak videóhívást, hogy lássák és hallják egymást, főleg az ismerkedés fázisában. Előfordult ugyanis, hogy azon csúszott el az együttműködés, hogy kiderült, nem értik egymást” - fejtette ki. Elmondta, határozottan látszik, hogy mennyire jó hatása van a programnak. Vannak olyanok, akik évek óta bekapcsolódnak, rajtuk nyomon követhető, hogy honnan hová jutottak el, milyen fejlődésen mentek keresztül, és nemcsak a nyelvtanulásban, hanem a személyiségfejlődésben is. “Egyszer egy kisfiú azt írta, eddig azt hitte, nem tud szlovákul, de a programnak köszönhetően rájött, hogy tud. Ez is egy fontos küldetése a programnak, hogy felismerjük, megvan bennünk a szükséges tudás. A legnagyobb kihívás az, hogy a program végén több hetet töltsenek együtt a gyerekek, együtt járjanak iskolába és az már rajtuk múlik, hogy a jó esetben baráti kapcsolattá fejlődő együttműködés hogyan folytatódik a jövőben” - mondta el Végh Orsi.

Forrás: Cseregyerek - rozumieme si