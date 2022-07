Csenger Tibor a Szövetség megyeelnök-jelöltje

A párt képviselői által a komáromi Tiszti Pavilon udvarán tartott sajtótájékoztatón Farkas Iván jelenlegi megyei frakcióvezető ismertette, hogy az egyes járási szervezetek kiket választottak meg képviselőjelöltnek az érsekújvári, párkányi, komáromi, lévai és vágsellyei választási körzetekben. Újságírói kérdésre később kifejtette, megvan az ambíciójuk és lehetőségük is a Szövetség most 13 tagú frakciójának növelésére. Erre mindegyik választási körzetben jó esélyt lát. Akár 18-19 fős frakciót is el tud képzelni, „ehhez az kell, hogy a polgárok eljöjjenek választani”.

Hangsúly a régiókon

Forró Krisztián pártelnök hangsúlyozta, „a Szövetség ereje a régiókban van“, hiszen a pártok sorában a harmadik helyet foglalja el, ami a polgármesterek, megyei képviselők és alelnökök számát illeti. Azokban a megyékben, ahol „a közösség erős“, önállóan indulnak a választáson, ilyennek számít például Nyitra megye is. Kiemelte: a központi beruházások rendre elmaradnak azokban a déli és keleti régiókban, amelyek a párt számára fontosak, s ezért is lényeges megtartani, ill. növelni a képviselők számát megyei és települési szinten. A jelenleg megyei alelnökként tevékenykedő Csenger Tibort méltatván elmondta, „igazi lokálpatriótaként” ismeri a megye déli – de akár még az északi – járásainak helyzetét is, míg vállalkozóként menedzseri és csapatépítési tapasztalatokra tett szert – végül pedig érti a munkaadók és munkavállalók igényeit is. Kifejtette, a Szövetség létrejöttével új helyzet állt elő, így most egy közös jelölttel tudnak indulni a választáson. „Ez egy óriási előny, amit a közösségünknek ki kell tudnia használni” – hangsúlyozta.

Prioritások: oktatás, energia és közlekedés

Csenger Tibor emlékeztetett, az elmúlt években több olyan válságot éltünk át, amelyekhez alkalmazkodnunk kellett. Kritikával illette a kormánykoalíciót, amely a folytonos civakodással nem viszi előbbre az állam dolgait, ellenben viszont sok esetben az önkormányzatoknak okoznak gondokat. Az energiaválság és a nagyberuházások kapcsán az önkormányzatok közti szorosabb együttműködést szorgalmazta. Hangsúlyozta, négy és fél év alatt sok tapasztalatot szerzett megyei alelnökként.

Kifejtette, a megyei hatáskörök tekintetében az egyik legfontosabb kompetencia a középiskolák fenntartása, amelyek közül gyakorlatilag az összeset korszerűsítették az energiahatékonyság növelésével és a belső terek felújításával a lassan végetérő önkormányzati ciklusban. Az energiaválság miatt a fűtésrendszerek korszerűsítését és a zöld energia hangsúlyosabb felhasználását szeretné elérni – ez érintené a szociális és kulturális intézmények épületeit is –, szerinte így lehetne kordában tartani a rezsiköltségeket. Második programpontként a közutak állapotát említette. Ezek között külön figyelmet szentelt a gyorsforgalmi utak, az R7-es és az R8-as folytatásának. Ezzel összefüggésben figyelmeztetett a tranzitforgalom megkétszereződésére a Monostori híd megépülése óta, s az emiatt fokozódó közlekedési gondokat. Elmondta, nagyjából a teljes megyei úthálózat harmadát tudják felújítani a választásig. A következő ciklusban kezdetként 20 közúti híd renoválását is tervbe vették, illetve minél több körforgalom kialakítását is számol a megye. Ami az egészségügyet illeti, maximálisan támogatják a kórházak és rendelőintézetek beruházásait, ill. a szakorvoshiány csökkentése érdekében pénzcsomaggal támogatnák a pályakezdőket. Az idegenforgalom területén nagyobb figyelmet szentelnének a kerékpárutak kiépítésének, a kisebb települések turizmusfejlesztésének és a helyi termelők támogatásának. Végül pedig a szlovákiai és magyarországi szomszédos megyékkel is szorosabb együttműködést terveznek a már elért eredmények tükrében.

Újságírói kérdésre elmondta, szlovák szavazatokra is számít: „Négy és fél év alatt képviseltem a régiót, nem bontottam szét esetleg magyarságra vagy szlovákságra, s bízom benne, hogy ezt érzékelik azok a lakosok is, akik vegyes vagy szlovák többségű településen élnek.”