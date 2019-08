Csak a hulladékelhordást bíznák külsős cégre Párkányban

Komolyabb változásokat tervez a városháza a hulladékgazdálkodás és a köztisztasági, közterület-karbantartási munkák kapcsán. A zöldövezetek gondozását, a korzó felügyeletét, a parkosítást, takarítást Párkány saját hatáskörben végezné el, több saját alkalmazottal – tudatta az Új Szóval Eugen Szabó, Párkány polgármestere.

„Definiáltuk, hogy miképp dolgoznának, illetve milyen technikai eszközök szükségesek és mennyi munkaóra alatt végeznénk el a munkát, hogy tudjuk, hány emberre lesz szükség. Számításaink szerint a legjobb módszer az lenne, ha több embert vennénk fel, tehát saját munkaerővel végeztetnék el a munkát, és nem szolgáltatás formájában vásárolnánk megˮ – részletezte az elképzelést a polgármester.

11 pontos követelmény

A kommunális hulladék elszállítását megversenyezteti a város, összesen tizenegy pontban foglalta össze Párkány, hogy milyen követelményeket támaszt a leendő szolgáltatóval szemben. Dominika Blaháková alpolgármester július elején úgy nyilatkozott, szeretnék, ha a nyertes cég többször hordaná el a szemetet és több tárolóedényt helyezne ki. Ugyanakkor Párkány jövőre még inkább szorgalmazni fogja, hogy a lakosság rendszeresen és tudatosan osztályozza a hulladékot.

El lesz hordva a hulladék

Sokan viszont attól tartanak, hogy a versenytárgyalás lebonyolítására és a szerződéskötésre már nem lesz elég idő, és januárra nem lesz, aki elhordja a szemetet.

Eugen Szabó polgármester szerint ez nem történhet meg, kizárt, hogy ne legyen elhordva a szemét. „Ha eltökéltük, hogy jobbat akarunk, akkor a jobb csak a változáson keresztül érhető el. Akkor viszont ne féljünk állandóan a változástól , hogy majd balul sül el. Tehát ennek tudatában én abszolút nem akarok erre sem reagálni, sem ezt valamilyen módon részletesen ecsetelni. Tudjuk, ismerjük a dolog súlyát, és mindent elkövetünk azért, hogy ez ne következzen beˮ – mondta Szabó. A polgármester hozzátette, a hulladékelhordás kapcsán egyelőre csak a KSOH céggel folynak tárgyalások.

A sírkerteket már átvették

Július elsejétől Párkány hatáskörébe tartozik a temetők gondozása is. A képviselő-testületben viszont többen nehezményezték, hogy a városháza nem készült fel rendesen a szolgáltatóval kötött szerződés lejártára, és nem rendszerszintű, komplex megoldáson dolgozik a közérdekű szolgáltatások ellátása érdekében. Eugen Szabó polgármester ezt az önkormányzati ülésen is elutasította, mondván, hogy a költséghatékonyságra, a rugalmasságra és a színvonalas szolgáltatásra önmagában nem garancia semmilyen külsős cég megbízása, sőt, ha Párkány saját maga végzi el a munkák zömét, azzal áfát is spórolnak.

A közterületet-fenntartás és a hulladékelhordás átalakításáról szeptemberi ülésén is tárgyal majd a képviselő-testület.