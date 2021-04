VIDEÓ: Célegyenesben a borsi Rákóczi-kastély felújítása

Jól emlékszem, hogy nagyjából három évvel ezelőtt, még mielőtt megjelentek volna az első munkagépek az épület omladozó falai között, a környékbeliek nem sok reményt fűztek a Rákóczi-kastély most már célegyenesben járó felújításához. A lakosok szkeptikus véleménye szerencsére nem igazolódott be, s némi túlzással talán azt is mondhatjuk, hogy a felújítás még a vártnál is jobban sikerült. A kastély kívülről és belülről már új köntösben pompázik, a komplexumot körbeölelő ledózerolt területen pedig már a frissen vetett fű első zsenge szálai is kibújtak a földből. Az újonnan kialakított várárok már megtelt vízzel, a főbejáratról a belső udvarba lépve pedig a méregzöld színű gyepszőnyeg, a frissen festett falak, a precízen lerakott térkövek és a gyönyörű, téglavörös színben pompázó cserepek együttese köszönti az ide látogatókat. A közel 3 milliárd forintnak megfelelő magyarországi támogatásból megvalósuló felújításról és a tárlat kivitelezéséről Diószegi László, a munkálatokat felügyelő magyarországi Teleki László Alapítvány igazgatója tájékoztatta lapunkat.

Váratlan problémák

„A legtöbb probléma a célegyenesben adódott, amikor már az olyan apróságokra is figyelni kellett, mint például a szemétkosár vagy éppen a mosdó elhelyezése. Ilyenkor jönnek elő azok a problémák, amiket igazából még a tervezés során ki kellett volna küszöbölni. Bontani semmiképp sem szeretnénk, de szerencsére olyan apró akadályokról beszélünk, melyek kisebb beavatkozásokkal könnyedén orvosolhatóak. Egy ilyen méretű beruházásnál ez szinte elkerülhetetlen, de ezeket is kétség kívül megoldjuk. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a felújítás nagyon jól sikerült. Az elkövetkező időszakban az lesz a feladatunk, hogy ezt a felújított komplexumot úgy működtessük, hogy minél többen megnézzék és megismerjék. Bár nem kimondottan kell önfenntartó egységként működnie, bevételt muszáj generálnia. Annak ellenére, hogy a magyar állam nem kis összeggel támogatta a beruházást, nem várhatjuk el, hogy évtizedeken át fenntartsaˮ – mondta az alapítvány igazgatója.

Késlekedő egyeztetések

A koronavírus miatt bevezetett korlátozások nemcsak a felújítási folyamatot, hanem a komplexum olajozott működéséhez szükséges egyeztetéseket, a környékbeli turisztikai szervezetetekkel való találkozókat és közös tervezéseket is megnehezítette. „A szándék abszolút megvolt, de a korlátozások miatt erre még nem kerülhetett sor. Most azon iparkodunk, hogy konkrét együttműködés szülessen az itteni szervezetekkel. Próbálunk nyílt napokat szervezni a turisztikai ügynökségeknek és a kulturális szervezeteknek, hogy felkeltsük az érdeklődésüket. Az igazat megvallva ezen a téren még egy picit le vagyunk maradva, hiszen az épület falain belül két hónap múlva beindul az életˮ – tette hozzá Diószegi László. Azt reméli, hogy a Rákóczi-kastély június közepére tervezett átadását már semmi sem fogja megnehezíteni. Mint kiderült, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásának köszönhetően egy Interreg-pályázat keretében a komplexum tágabb környezetének, egész pontosan a vár és a Bodrog folyó partja közötti szakaszának a helyreállítása is megvalósulhat. „Ezen munkálatoknak a túlnyomó része idén nyáron valósul meg, a Nyaralóhajó programban pedig egy kikötő is felépül a folyó partján, hogy egészen idáig feljöhessenek a folyó vizén a nyaralóhajók. A költségvetés egy kisebb nyaralóhajó megvásárlását is tartalmazza, melynek segítségével Borsi és Sárospatak között kisebb hajótúrákat tudunk majd üzemeltetni. Ezen felül meg kell említeni a Kassa megyétől elnyert támogatást is, melyet egy kajak-kenus és kerékpáros táborozóközpont kialakítására használunk fel a Bodrog partján. Utóbbira 100 ezer eurót kaptunk. A Teleki László Alapítvány stábjának eddigi projektjeit tekintve a Rákóczi-kastély felújítása volt a legnagyobb. A projekt nemcsak az elköltött pénzösszegben, hanem összetettségében és bonyolultságában is a legnagyobb. Nem csupán az a dolgunk, hogy felépítsünk egy épületet, hanem hogy egy működőképes, önfenntartó központot hozzunk létreˮ – zárta Diószegi László.