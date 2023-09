Busszal utazók figyelmébe: új ügyfélszolgálati iroda nyílt a párkányi városközpontban

Az Európai Mobilitás Hetében, az ún. autómentes napon, ünnepélyes keretek közt nyitották meg azt az új ügyfélszolgálati irodát, amely mostantól a régió teljes, busszal közlekedő lakosságának rendelkezésére áll. Az új irodában buszbérleteket, utazási kártyákat, igazolványokat állítanak ki az ügyfeleknek, nem kell most már ezért a város szélére, a vasútállomáson túlra utazniuk. Ha például valaki Párkányba busszal érkezik, csak leszáll a postánál és kb. 3 perces séta után a Viza centrumban létesített irodában intézheti az okmányokat. Eugen Szabó polgármester a megnyitón nem csak az ügyfélbarát, komfortos körülményeket méltatta, de azt is hangsúlyozta, hogy sokszor érdemesebb busszal, tömegközlekedéssel utazni, környezetvédelmi szempontok miatt is. Egyúttal köszönetet mondott az Arriva társaságnak, hogy velük együtt sikerült színvonalasabbá tenni ezt a szolgáltatást. Az ünnepségen színes, fényképes, rajzos füzetekkel ajándékozták meg az óvodásokat, akik a közlekedéssel, forgalommal ismerkedtek, játékos formában.

Dikácz Szilvia nyerte az ingyenes éves bérletet

A megnyitón az óvodások sorsolták ki annak az e héten lezajlott utazási versenynek a győztesét is, aki 1 éves ingyenes buszbérletet nyert a párkányi városi járatokra. Most Dikácz Szilvia, Kozmonaut utcai lakosnak kedvezett a szerencse, a begyűjtött, névvel, címmel aláírt jegyek közül ezúttal az ő buszjegyét húzták ki a sorsoláson. Az avatóünnepség végén pedig már az első ügyfelek is betoppantak az új irodába, ahol fényképes igazolványokat, bérleteket válthattak. A városházával szemközti sátorban az iskolásoknak tartott játékos,

ismeretterjesztő előadást a Környezetvédelmi Minisztérium stábja. Dél körül pedig Esztergomba is átbicikliztek.