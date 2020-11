Bősön ismét alakulnak a sorok az ebédszünet után

Az ebédszünet vége felé kezdtek gyülekezni az emberek a bősi kultúrház előtt, 13 órára már egy nagyobb sor is kialakult. - Somogyi Tibor felvétele

Az országos tesztelés első fordulója során több helyen is előfordult, hogy az emberek még az ebédszünet alatt is várakoztak a mintavételi pontok előtt. Személyesen is tapasztaltuk, hogy többen nem tudtak az ebédszünetről, és a hozzátartozóiknak panaszkodtak telefonon, hogy további 1 órát kell várniuk.

Úgy tűnik, hogy Bősön tanultak a múlt hétvégi eseményekből, hiszen délre eltűntek az emberek a mintavételi pontok elől. A személyzet ez idő alatt fertőtlenítette az állomásokat.

12:30 körül aztán újra elkezdtek megjelenni az emberek, 13 órára pedig már néhány tucat ember várakozott a művelődési központ előtt. Hasonló helyzet alakult ki az új egészségügyi központ épülette és a szlovák tannyelvű alapiskola előtt is.

Az ebédszünet alatt kezdtek visszatérni az emberek - Somogyi Tibor felvétele

Bősön 20:00-ig tartanak nyitva az állomások, vasárnap is lehet menni a tesztelésre