Bombariadó a bíróságokon, átvizsgálják az épületeket

A riadó a pozsonyi Igazságügyi Palotára is érvényes – közölte Pavol Adamčiak, a Pozsonyi Kerületi Bíróság szóvivője. Zuzana Drobová, az igazságügyi minisztérium szóvivője pedig azt közölte, hogy riadó van az gazságügyi minisztérium épületében is, ahol a Legfelsőbb Bíróság székhelye is van.

Az ország összes járásbíróságának épületét átvizsgálják. A bejelentést Nagyszombatban tették, de egész Szlovákiára érvényes lehet.

A rendőrség evakuálta a pozsonyi Igazságügyi Palota épületét,és a kerületi valamint a járásbíróság dolgozóit is - mondta Adamčiak. Más kerületekből is megerősítették, hogy bombáról érkezett bejelentés.