Bocsánat, be vagyok fetizve – mondta a lopáson kapott fiatal

Az eset az Aupark bevásárlóközpontban lévő Garage Popup Storeban történt Pozsonyban, ahol egy fiatal fiú és egy lány próbáltak cipőt lopni, az eladó azonban rajtakapta őket, majd az esetről videót tett közzé az Instagramon.

A fiú a cipőket a pólója alá szúrta be, miközben pár dolgoz a látszat kedvéért ki akart fizetni, az eladó a kasszánál állította meg őket. A fiú először tagadta a tettet, de mikor megtudta, hogy kamerafelvételek is vannak, annyit mondott: „Elnézést, vettem be egy Xanaxot. Talán be vagyok állva.”

Veronika Košická, az Aupark menedzsere a következőképpen nyilatkozott a lopásról a Refresher-nek: „Az eset március 12-én, kedden dél körül történt. Az eladó tetten érte az elkövetőket, megakadályozta a lopást, és kár nem keletkezett. Mivel az incidens közvetlenül a bérelt helyiségben történt, a bérlő felelős az incidens bejelentésével kapcsolatos valamennyi feladatért és formaságért. Információink szerint a rendőrséggel felvették a kapcsolatot. Alapesetben minden hasonló incidenst állandó biztonsági szolgálatunk a helyszínen kezel, szükség esetén mindig együttműködve a rendőrséggel.”

A boltból korábban is loptak már tolvajok. 2023 decemberében például a rendőrség közzétett egy videót, amelyen egy nő öbb ruhadarabot lopott el 2109 euró értékben.