Bizonytalan az idei strandszezon

A népszerű dél-szlovákiai fürdők, mint például a szenci Napfényes-tavak, a házigazda Thermalpark, a nagymegyeri Thermal Corvinus és a Pati Fürdő vezetése mellett például a Tatralandia és a besenyőfalui Vízipark képviselője is jelen volt az egyeztetésen. Somogyi Gábor leszögezte, fontosnak tartják, hogy a fürdők képviselőit is bevonják a korlátozások enyhítéséről szóló egyeztetésekbe, ezért is hozták létre a Szlovákiai Aquaparkok, Strandfürdők és Uszodák Szövetségét. „Szeretnénk elmondani a véleményünket, hogy mi működhet, és mi nem” – jegyezte meg az igazgató.



Nyitás kérdőjelekkel



Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter szinte a találkozóval egy időben vázolta fel, miként nyithatnák ki biztonságosan a fürdőket. A tárcavezető szerint egyelőre csak a kinti medencéket használhatnák a vendégek, de erre csak a korlátozások feloldásának 5. fázisában kerülhet sor, ennek dátuma viszont nem ismert. „Nem lehet így felosztani a létesítményeket, ugyanis rengeteg kérdést vet fel az elképzelés, például csak a medencéket érinti-e a rendelkezés, vagy az egyéb területeket is? Nehezen tudjuk így elképzelni a működésünket, hiszen például az öltözőszekrények is bent vannak az épületben” – mutatott rá Somogyi Gábor.



Cseh példa



Csehországban a korlátozások nagyszabású feloldásának köszönhetően hétfőn az előírások betartása mellett már a strandfürdők, wellnessközpontok és szaunák is kinyithatnak. A látogatóknak belépéskor fertőtleníteni kell a kezüket, a nyugágyon és a vízben sem kell arcvédő maszkot viselniük, de az egyes személyek, vagy csoportok között tartani kell a 2 méteres távolságot. Hasonló rendelkezések betartása mellett a szlovákiai fürdők vezetői is elképzelhetőnek tartják a nyitást. „A tagok ezt a verziót támogatnák” – közölte Somogyi Gábor.



A nyitás nem biztos siker



Az igazgató megjegyezte, hogy akkor sem tudnának teljesen fellélegezni a fürdők, ha újra fogadhatnák a látogatókat. Mivel nem mindegyikük jogosult a pénzügyi segítségre, bevételük már hetek óta nincs, a kiadások viszont alig változtak. „A teljes leállás mindenkinek óriási problémákat jelent. Ha egy korlátozásokkal tele nyári szezon vár ránk, külföldi turisták nélkül, és kevés helyi látogatóval, az anyagi támogatás nélkül sok esetben komoly egzisztenciális problémákhoz vezethet. Ha kötelezően veszteséges működésbe kényszerítenek bennünket, akkor több fürdőt veszélybe sodornak” – vázolta a szomorú kilátásokat az igazgató, hozzátéve, sokan megjegyezték, hogy ilyen esetben ki sem nyitnak, ez ugyanis gazdaságosabb, mint veszteséget termelni.



Nem jár támogatás



A fürdők tulajdonosi és gazdasági helyzetüktől függően kérhetnek támogatást a koronavírus-járvány okozta bevételkiesés miatt. Somogyi Gábortól megtudtuk, hogy 3 kategóriába sorolják a vállalatokat – az a fürdő, amelyet magáncég működtet, kaphat támogatást, kivéve azt, amelyet nagy forgalmat bonyolító cégcsoport üzemeltet. „A kormányzat az alkalmazottak száma mellett azt is meghatározza, hogy az önkormányzat, vagy az állam tulajdonrésze nem haladhatja meg a 25 százalékot. Ezáltal a sok fürdő, például a dunaszerdahelyi is azonnal diszkvalifikálódik a segélyre jogosultak közül. Ahol városi vállalat működteti a fürdőt, azok a bértámogatást sem kapják meg” – sorolta a problémákat Somogyi Gábor.



Közösen gondolkodni



A tizenöt fürdő közül nyolc Szlovákia leglátogatottabb célpontjai közé tartozik, eddig azonban nem volt külön érdekképviseletük. A most megalapított szövetségnek köszönhetően lehetőségük nyílik az együttes fellépésre. „Abban maradtunk, hogy minden egyes résztvevő kidolgozza a meglátásait. A csehországi határozatból indulnánk ki, ezt hasonlítanánk össze a szlovák helyzettel, hogy miben lehetne követni a megadott irányt, vagy min kellene módosítani” – folytatta az igazgató. A szövetség tagjai a jövő hét elejére kidolgoznának egy javaslatcsomagot, amit eljuttattak a válságstábnak és az illetékes tárcáknak. Azt is kérik a válságstábtól, hogy a fürdők újraindításával kapcsolatos műszaki és adminisztratív feladatok időigényessége miatt legkevesebb tíz nappal a várható enyhítés előtt tájékoztassa az érintetteket a nyitás feltételeiről. „A jelenlegi helyzet pluszapropót teremtett arra, hogy elkezdjünk közösen gondolkozni” – zárta Somogyi Gábor.

