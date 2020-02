Bezárt a műjégpálya Dunaszerdahelyen

December elején nyitották meg a műjégpályát, Aranyossy Csaba, a jégpálya üzemeltetője lapunknak elmondta, hogy a szűk két hónap ellenére elégedettek az idei szezonnal. „Sokan voltak kint korcsolyázni. De már nem tudunk jeget készíteni. A szél és a tíz fok feletti hőmérséklet, valamint az enyhe éjszakák miatt képtelenség lehűteni a pályát” – indokolta a korai bezárást Aranyossy Csaba.

Idén az enyhe tél miatt csak a műjégpályán lehetett korcsolyázni, a tavak nem fagytak be. Ha tíz fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála, már nem tudják megtartani a jeget. Az utóbbi hetekben többször is volt példa a tavaszi hőmérsékletre. A szokatlanul enyhe idő és a napsütés miatt egyre kevesebben húztak fel a korcsolyát, sokan inkább a közeli műfüves pályát vagy a játszóteret választották. Aranyossy Csaba megjegyezte, hogy öt napig tart előállítani a jeget, így ebben a szezonban már biztos nem nyit ki a pálya. „Hiába lenne egy-két hidegebb nap, a jégnek is idő kell. Sokan már egyébként is a tavaszt várják, így nincs értelme tovább működtetni a gépeket” – folytatta a jégpálya felelőse.

„Nagyon hiányzik a valódi tél, sajnálom, hogy idén rendes havat sem láttunk. Nem csodálkozom, hogy bezár a jégpálya, számomra akkor élmény a korcsolyázás, ha közben kicsípi az arcomat a hideg” – mondta Sándor, aki a korábbi években gyakran látogatott el a városi jégpályára. A következő napokban újra ellenőrzik a gépeket, visszaszívják a pálya alatti hűtőcsövekben áramló ammóniát. Aranyossy Csaba szerint elképzelhető, hogy év végén hamarabb kinyitnak. „A tél kezdetén, november végén már lehet olyan hűvös, hogy érdemes elindítani a gépeket, és így tovább élvezhetnék a gyerekek a jeget” – zárta az üzemeltető.