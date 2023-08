Bemutatták választási programjukat a Galántai járás képviselőjelöltjei

A galántai neogótikus Esterházy-kastély udvarán tartottak sajtótájékoztatót a Szövetség Galántai járásban élő parlamenti képviselőjelöltjei. Forró Krisztián pártelnök a bevezetőben a választáson való részvétel fontosságát hangsúlyozta.

„Rendre elfeledkeztek rólunk eddig, a szlovák pártokban nem bízhat a közösségünk. A dél- és kelet-szlovákiai régiók elhanyagolt régiókká váltak azóta, hogy nincs magyar érdekképviselet a parlamentben. Ez az, amit szeretnénk megváltoztatni szeptember 30-án”

– fogalmazott hozzátéve, hogy ehhez van egy erős programjuk és jó csapatuk.

A Mátyusföldre vonatkozó programpontok ismertetését Agócs Gergely, Királyrév polgármestere kezdte. Ezek közül az óriási teherforgalom okozta problémákat emelte ki, amely a Vezekény-Tallós-Vízkelet-Hidaskürt, valamint a Taksony-Alsószeli-Királyrév-Nádszeg útvonalat sújtja leginkább. Úgy véli, az országos szintű érdekképviselet szavatolná azt, hogy észak-déli irányban első osztályú út épülhessen és tehermentesítse az érintett falvak útjait. További fontos célként említette a vasúti forgalom javítását. Ahogy 2017-ben megyei képviselőként elindítottak egy aláírásgyűjtést, hogy Galánta ismét fontos vasúti csomóponttá váljon, és megálljanak itt a nemzetközi vonatok, úgy most is fontosnak tartják ennek elérését. Kiemelte, a párt szeretne a közigazgatási reform megalkotásában is részt venni, hogy a megyehatárok módosításánál „ne nélkülünk döntsenek rólunk”.

Chomča Ervin, a galántai kórház orvosa egyetlen ígéretet tett a választóknak, mégpedig azt, hogy az ország egészségügyi helyzetének javításán fog dolgozni. Szerinte ennek legfőbb záloga, hogy az orvosok, a nővérek, az ápolók és minden egészségügyi alkalmazott jó fizetést kapjon, biztonságban érezze magát, javuljanak a munkakörülményei és ne akarjon külföldön munkát vállalni. Számára a második legfontosabb cél, hogy a Szlovákiában élő, közel 600 ezer lakost, akik a hivatalosan elismert 14 nemzeti kisebbség tagjai, képviselje a parlamentben. Ruszin apa és magyar anya gyermekeként nem szeretne elfeledkezni a ruszinokról, ukránokról, csehekről sem, mert a jövőt szerinte csak a nemzetiségek egészséges, békés együttélése jelentheti.

Berényi József, az MKP platform elnöke kifejtette, Szlovákia minden járásában mások a prioritások, a Galántai járásban szerinte az életkörülmények javítása, a termőföld védelme, az élelmiszeripar támogatása, az ivóvízvédelem a legfontosabb. Továbbá az idegenforgalomra, azon belül a vízi turizmusra, a termálfürdők fejlesztésére helyez nagy hangsúlyt a párt. Aláhúzta, mivel a környékre jelentős számban települnek be lakosok más régiókból, ezért a magyar nyelvhasználat bővítését, illetve a magyarok lakta régiókban kötelezővé tételét is a programjára tűzte a Szövetség.