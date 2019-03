Barsi történelmi séták pazar kilátással a Siklóról

Első alkalommal mutatkozott be a Barsi Körzeti Idegenforgalmi Szervezet az idei ITF Slovakiatour utazási és idegenforgalmi kiállításon Pozsonyban.

A központ dolgozói négy témakört választottak, bemutatva a Garam mentét, a folyópart gazdag élővilágát, a csipkeverés hagyományát, és nem feledkeztek meg a régió egyik sajátosságáról, a fekete eperfa terméséről sem.

Léva egyik parkjában kellemes időt tölthetnek a látogatók a sétányon, ahol zenei esteket tartanak nyáron a szökőkútnál - A szerző felvétele

A lévai társulás Bars védjegyével népszerűsíti a térségbeli látnivalókat, ezért megszólította a környező községeket, illetve vállalkozókat is. A barsi idegenforgalmi központ programja a kulturális örökség megőrzése, valamint a lévai térségben készült termékek népszerűsítése. Zselíz, Garamkálna, Szántó, Bakabánya (Pukanec) és Bát (Bátovce) is csatlakozott a lévaiak kezdeményezéséhez. A város önkormányzati honlapjára felkerült azoknak a vállalkozóknak a listája, akik Bars védjegyével ajánlják fel szolgáltatásaikat a környékre látogatóknak. Borászok, illetve kempingek és szálláshelyek üzemeltetői, valamint idegenvezetők látnak komoly lehetőséget abban, hogy még több érdeklődőt szólítsanak meg. A kezdeményezéshez csatlakozott a lévai vár közelében lévő Barsi Múzeum és néhány polgári társulás. A társulás idei terveiről annak elnöke Denis Marosy számolt be a lévai önkormányzati kiadvány első idei számában. Az idegenforgalmi központ dolgozói szeretnék, ha nem csak egy napot töltenének náluk a Léva környékére látogatók. Legalább egy hétvégét szánjanak a kirándulók arra, hogy alaposan megismerkedjenek a térség nevezetességeivel.

A lévai vár udvarában rendezett fesztiválok vendégei a Barsi térségben élő hagyományőrzők - A szerző felvétele

„Léván és Zselízen egyaránt akad látnivaló, csak megfelelő idegenvezetőre van szükség. A Bars térségébe látogatók érdeklődhetnek a társulásunknál, vagy felvehetik a kapcsolatot a Lévai Információs Ügynökséggel. A tanösvények izgalmas természeti felfedezésekre nyújtanak lehetőséget, a helyi múzeumok történelmi sétákat kínálnak a kirándulni, pihenni vágyóknak. Az Esterházy és Schoeller családok úri pincéinek látogatása, Zselízen a híres Sacher torta kóstolása gasztronómiai túrával egészíti ki a látnivalókat“ – olvasható Denis Marosy összefoglalójában. A látogatók elvonulhatnak a város zajából a lévai kálváriadombra vagy a Sikló kilátóra, vagy felkereshetik a közeli Borfőn (Brhlovce) a sziklalakásokat. Az első barlangba vájt otthonokat még a török hódítás idején alakították ki. A 142-es házszámú udvar az építészeti műemlék megőrzéséért Europa Nostra 1993 nemzetközi díjat kapott. Kőfaragó eszközök, népi bútorok és fazekasportéka látható a lévai Barsi Múzeum kihelyezett kiállításán.

A közelmúltban új tájékoztató táblákat helyeztek ki a lévai vasútállomásnál, hogy a járási székhelyre érkezők figyelmét felhívják a helyi és a régióbeli érdekességekre. Javasolják a látogatóknak, hogy ha már erre járnak, ne hagyják ki a közeli Bellegszencsén (Podhájska) található termálfürdő látogatását sem.