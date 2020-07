BARANGOLÓ: Gyógyhatású termálvíz a nyárasdi medencékben

Félúton a két nagy rivális, a dunaszerdahelyi és a nagymegyeri termálfürdő között bújik meg a nyárasdi strandfürdő, melyet a Nyárasdról Nádszegre vezető út mentén találunk. A község végét jelző tábla után kell jobbra térni, és azonnal láthatóvá válik a helyi kemping. Nem annyira ismert, mint nagyobb társai, nincs is annyi medencéje, de területileg valószínűleg a legnagyobb, hiszen közel nyolc hektáron terül el a helyi fürdő. Ennek köszönhetően a fürdőzők gond nélkül távolságot tudnak tartani egymástól.

A fürdő 5 medencéje várja a látogatókat. Ebből kettő gyermekmedence 30–32 fokos vízzel, továbbá egy kör alakú ülőmedence 36–38 fokos vízzel, egy masszázsmedence, amelyben általában 32–34 fokos víz van, és a legnagyobb, az úgynevezett olasz úszómedence 28–30 fokos vízzel várja a fürdőzőket. A gyermekmedencékben naponta, a masszázs- és ülőmedencékben kétnaponta, az úszómedencében hetente cserélik a vizet. Az ásványi anyagokban gazdag termálvíz hasonló jótékony hatással bír különféle mozgásszervi megbetegedésekre, mint a híres pöstyéni termálvíz. Gyógyforrásról lévén szó természetesen ennek a víznek is megvan a jellegzetesen erős illata (szaga), amit az érzékenyebbek kellemetlennek találhatnak, a víz gyógyító hatását azonban több visszajáró vendég hangsúlyozza.

A fürdő területéhez tartozik egy több mint 400 férőhelyes kemping, ahol lakókocsikat is fogadnak, a sátorozás napi 3,50 euró, a lakókocsi leparkolásáért naponta 4 eurót kell fizetni. A kemping területén néhány faházikó is bérbe vehető, pótágyakkal mindegyikben akár 4 személy is elszállásolható. Egy ilyen szoba naponta 22 euró ellenében foglalható el. Újonnan megépített mosdók és zuhanyzók, valamint egy konyha is tartozik a kempinghez, ahol a vendégek főzhetnek is. A fürdő területén több sportolási lehetőség is van, röplabdázhatnak, tollaslabdázhatnak vagy kiskapus focimeccseket játszhatnak a kemping vendégei.



Az egész napos belépődíj felnőtteknek 6 euró, nyugdíjasoknak 4,50, a gyerekek pedig 4 euróért strandolhatnak. A fürdő 9 órától 21 óráig tart nyitva, de azok a vendégek, akik itt vannak elszállásolva, bármikor fürödhetnek a medencékben. A fürdő területén működik egy étterem is, mely szintén 9 és 21 óra között várja a vendégeket. Sok más egyéb mellett sült halat, halászlét, réteseket kínálnak. Természetesen a fokozott egészségügyi és biztonsági előírásokat itt is betartják, a vizet rendszeresen, az előírt adagolás szerint fertőtlenítik, a távolságtartás pedig egyáltalán nem gond.