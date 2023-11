Az ősz beköszöntött Mosonmagyaróváron (Barangoló)

A rövid kirándulásunk meglehetősen hűvösre sikeredett, hisz ekkor köszöntött be az ősz úgy igazán, az eső is elkísért minket. Nagyon szeretünk Magyarország keleti és nyugati végeiben kirándulni, Debrecen örökre beírta magát a szívünkbe, akárcsak Sopron, ahol már kétszer is voltunk. Szerettünk volna egy új helyet meglátogatni, így esett a választás Mosonmagyaróvárra. Komáromból nem kellett a világ végére mennünk, a győri útra ráfordulva, kicsivel több mint egy óra alatt megtettük a 80 kilométeres távot. Joggal mondhatjuk, hogy itt van a kertek alatt. Szállásunk a Panoráma Hotel volt, amely a Lajta folyó partján helyezkedik el. Kicsit eldugott, de egyértelműen nagyon szép és kellemes helyen van. Az pedig különösen jó, hogy a városba érve a főút mentén végig ki van táblázva a hotel, GPS nélkül is gond nélkül megtalálni.

Futura

Szeretjük a hosszú városi sétákat, főleg a történelmi részeket. Gyönyörködni az épületekben, olvasgatni a táblákat, megtudni, ki járt erre, mit csinált a városért. Azonban ezt nagyon nehéz élvezni, ha esik az eső. A Google-térképet felcsapva a reggeli felett, elkezdtünk alternatív programot keresni, nem szerettünk volna egész nap a hotelben feküdni. Kiemelném, a múzeumi látnivalók csodálatosak, érdemes azokat is megnézni, azonban mi egészen más irányba indultunk. A városban található a Futura Interaktív Természettudományi Élményközpont, amely tudományos játszóház kicsiknek és nagyoknak egyaránt, egy 300 éves magtárban. Magyarország legnagyobb tudományos élményközpontja egy 4-5 órás kikapcsolódási lehetőség, ahol felfedezhetjük a négy őselem, a víz, a föld, a levegő és a tűz titkait, illetve a Szigetköz növény- és állatvilágát. Mindemellett tudományos előadásokat hallgathatunk, megtekinthettünk egy működő Tesla transzformátort, élőben nézhettünk dolgozó robotokat a Marson és egy szabadulószobából is kiszabadulhatunk. A szabadulószoba egy kiváló élmény volt, fura érzés „elveszni az időben”. Minden bizonnyal, ha gyerekekkel is érkezünk, egy kiváló napot tudunk eltölteni a Futurában, nem is igazán kell keresni mást. Fontos azonban odafigyelni a nyitvatartásokra. A téli nyitvatartás 2023. szeptember 4-től 2024. március 31-ig érvényes. Hétfő, kedd, szerda zárva tart az élményközpont, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap pedig 10.00–18.00 között látogatható. A nyári nyitvatartási időszak 2024. április 1-től 2024. szeptember 1-ig tart, minden nap 10.00–18.00 között érkezhetünk. A belépődíj nem olcsó, 4000 forint, azaz kicsivel több mint 10 euró egy felnőtt jegy, gyerekeknek 3500 forint. Az árban még nincsenek benne olyan extrák, mint a szabadulószoba (1500 Ft), 5D-s moziélmény (1500 Ft/vetítés), Tesla küldetés-nyomozós gyerekjáték (2500 Ft/csapat). Mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, főleg ha gyerekekkel érkezünk, a minimális kedvezményekkel együtt is.

Szigetköz

Vannak olyan városok Magyarországon, amik nagyon könnyen be-lopják magukat az ember szívébe, Mosonmagyaróvár is ilyen. Mikor csillapodott az eső, tettünk egy rövid városi túrát, s teljes mértékben átéreztük a Szigetköz hangulatát a városban, nagyon szépen körülöleli az urbán a természetet, békésen megférnek egymás mellett. A nyári időszakban külön programokat kínál a Szigetköz Győr–Mosonmagyaróvár témában. Akár egy hetet is el lehet tölteni természetjárással, csónakázással, kerékpározással és a környékbeli csodák felfedezésével. Természetesen aki az őszi túrákat szereti, az is nekivághat a rengetegnek, azonban sokkal kevesebb programmal, mint a nyári időszakban.