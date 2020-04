Az érsekújvári kórház négy alkalmazottja koronavírus-fertőzött

Az egészségügyi dolgozók az I-es szamú belgyógyászati klinika alkalmazottai. Az, hogy milyen módon fertőződtek meg ezek az alkalmazottak, Baček elmondása szerint még epidemiológiai vizsgálat tárgyát képezik. Nem kizárt, hogy a kórház területén kívül fertőződtek meg az érintettek. „Jelenleg mind a négy kórházi alkalmazott házi karanténban van, nincsenek egészségügyi panaszaik. A kórház vezetése azonnal szigorúbb intézkedéseket vezetett be, elsősorban a védőöltözet, a védőmaszkok megfelelő viselését, illetve a higiéniai előírások betartását ellenőrzi. A klinika továbbra is a megszokott rezsimben dolgozik” – egészítette ki az elmondottakat Ján Baček. Lapunk kérdésére az egészségügyi központ szóvivője elmondta, hogy a Covid-19 teszteket az I-es belgyógyászati klinika többi alkalmazottján is elvégezték, sőt a II-es szamúgy belgyógyászati klinikán is, az eredmények valamennyi alkalmazottnál negatívak voltak.

Branislav Becík, Udvard polgármestere szombaton a közösségi oldalon tájékotatta a lakosokat arról, hogy az egyik érsekújvári kórházi alkalmazott Udvardi lakos, a 24 éves nő jelenleg házi karanténban van.