Az érsekújvári Erika állapota továbbra is válságos

A cserbenhagyásos gázolás ügyét a rendőrség jelenleg is vizsgálja és kéri a lakosokat, gépkocsivezetőket, hívják a 158-as számot, ha láttak arra közlekedni egy fehér színű Citroën, vagy Peugeot Boxer furgont, amelynek egyik visszapillantó tükrét megtalálták a helyszínen. A legújabb információk szerint Erika állapota továbbra is válságos. Štefan Krbila, az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika főorvosa arról tájékoztatta lapunkat, hogy az április 1-jén felvett beteg esetében a kivizsgálások során megállapították, hogy hogy számos belső sérülést és végtagtörést szenvedett. A mellkasi sérülések miatt Erika továbbra is lélegeztető gépre szorul. A műtéti beavatkozásokat végző szakértőkkel folytatott konzultációk eredményeképpen úgy döntöttek, a mellkast, a bordákat ért sérüléseket, illetve a medencecsont sérüléseit hagyományos módon kezelik, a bal könyökrészt azonban műteni kellett.