Az első lépcsőmászó a Csallóközben

A Fogyatékkal Élő Személyek Biztosának a hivatala, valamint a Velcon Kft. közös elhatározása alapján tavaly elindítottak egy sorsolást, a mozgáskárosultakért. A tét egy lépcsőmászó, (hivatalos nevén „schodolez”) elnyerése volt. A biztosi hivatal több intézményt megszólított, hogy jelentkezzenek, próbáljanak szerencsét. A sorsolás december 14-én volt a biztosi hivatal székhelyén. „Egy kicsit meglepett, hogy voltak olyan közösségi intézmények, amelyek kijelentették, nincs szükségük ilyen segítségre, holott jó néhány lépcső megmászása szükséges ahhoz, hogy bejussunk az épületbe, ami egy tolókocsis számára leküzdhetetlen feladat. Nem baj, annál nagyobb esélyt kaptak azok, akik éltek a lehetőséggel, mint Nagypaka község is, amely egyike volt a három kisorsoltnak” – nyilatkozta Zuzana Stavrovská, a fogyatékkal élők biztosa. A Velcon Kft., amely mozgáskárosultak segítőeszközeire specializálódik, ajánlotta fel a három lépcsőmászót azzal, hogy mindegyiket a helyi körülményekhez fogja igazítani. Így volt ez a pakai lépcsőmászóval is. A decemberi sorsolás után a szakemberek pontosan bemérték a paramétereket, és az ezekhez alakított lépcsőmászót tegnap átadták a pakai óvoda és iskola épületében. Az átadáson jelen volt Ivan Seňan polgármester és Sárközi Tibor, a Grace Mozgás- és Egészségkárosultak Egyesületének elnöke is. Mindketten köszönetet mondtak az adakozó cég és a biztosi hivatal kezdeményezéséért, hiszen ezt a lépcsőmászót a község minden épületében lehet használni, kerekeken mozog és egyszerűen szállítható. Legjobban a hatéves Miska örült, aki szeptembertől első osztályos lesz, és az óvodából, az épület földszintjéről az emeletre fog felköltözni, az első osztályba. Miska gerinc-rendellenességgel született, csak tolókocsival tud közlekedni. „Ezek azok a pillanatok, amelyekért van értelme a munkánknak és van értelme az adakozásnak. Ha látom a kislány örömét és mosolyát, már megérte” – nyilatkozta Radoslav Ferenc, a Velcon cég képviselője. A decemberi sorsoláson négy jelentkező volt a három lépcsőmászóra. Egy közülük nem nyert, de a cég kijelentette, mindent megtesznek, hogy év végéig a negyedik jelentkezőnek is át tudják adni a lépcsőmászót.