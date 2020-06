Ausztriába is utazhatunk vonattal, Magyarországra csak júliustól

A határzár megszüntetése után a hét elején elsőként a Szlovákia és Csehország közötti járatokat indította újra a ZSSK. Tomáš Kováč szóvivő közölte, hogy hétfőtől már Ausztriába is eljuthatnak vonattal az utasok. A meglévő járatok mellett egy régi-új Intercity járatot is beiktatnak. Hétfőtől a Kassa-Pozsony-Bécs vonalon oda-vissza közlekedő IC-k, a Zürichből Bécsen át Pozsonyba érkező railjet express, valamint a pozsonyi főállomás, illetve a ligetfalui állomást az osztrák fővárossal összekötő szerelvények is elindulnak. A Pozsony-Bécs-Zürich railjet járat kedden startol a fővárosból. A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a két IC járaton palackozott vizet kapnak az utasok, napi sajtót azonban a covid-19 miatt egyelőre nem osztanak. Június 20-tól már az osztrák Alpokba is eljuthatunk a ligetfalui állomásról. Reggel 6.11-kor szállhatnak fel a túrázni vágyók a Mürzzuschlagba tartó szerelvényre. Az osztrák állomásról a kedvelt síközpontok is könnyen elérhetők, így télen is népszerű lehet az új járat.

A ZSSK közleménye szerint néhány hetet még várni kell arra, hogy Magyarországgal is megújítsák a vasúti összeköttetést.

„Tekintettel a magyar állami szervek döntésére valószínűleg július 1-én újíthatjuk meg a nemzetközi tömegközlekedést” - tájékoztatott a szóvivő.

Kováč hozzátette, hogy júliustól az Oroszvár - Rajka, Párkány - Szob, Hernádcsány - Hidasnémeti határátkelőn egyszerre indulhat újra a forgalom. A Közlekedési minisztérium is megerősítette az időpontot. „A két ország közlekedési vállalatának egyeztetni kell a vonatok személyzetéről és műszaki beállításairól” - közölte a tárca sajtóosztálya. Az ügyben megkerestük a Magyar Államvasutakat (MÁV) is, kérdéseinkre azonban még nem kaptunk választ. A MÁV honlapján az olvasható, hogy Magyarországról csak Ausztriába, és azon keresztül Németországba csökkentett járatszámmal indulnak a nemzetközi vonatok.

„Jelenleg a többi ország felé nem lehetséges a vasúti személyforgalom, de várhatóan Szlovákia, Csehország felé hamarosan újraindul, valamint a többi társvasúttal is folyamatos az egyeztetés” - tájékoztatja utasait a MÁV.

A tervek szerint Lengyelországgal június 22-én Ukrajnával pedig július 1-én újulhat meg a vasúti összeköttetést. Az ukrajnai nyitás dátuma azonban a járványügyi helyzettől és a karanténszabályoktól is függ. Június 22-től a lengyelországi Terespolba tartó EuroCity is elindul, de egyelőre csak rövidített szakaszon, Budapest helyett Érsekújvárból indul, majd Pozsony érintésével a csehországi Bohumínban átszállhatnak az utasok a Varsóba és Terespolba tartó szerelvényre. A Budapestről Lengyelországba tartó éjszakai járatokat egyelőre nem indítják el.