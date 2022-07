Augusztus 5-én nyit a Dunamocsi Csárda

„Szeretnénk megköszönni mindnyájatoknak, akik nélkül ez nem sikerülhetett volna. Bajban derül ki, ki az igaz barát, és ez most is érvényes volt. Szerencsére nekünk nagyon sok van belőlük, amiért nagyon hálásak vagyunk“ – áll a Dunamocsi Csárda hivatalos Facebook-oldán. A népszerű éttermet sújtó július 15-i tűzeset híre bejárta a szlovákiai magyar sajtót, lapunk helyszíni riportot is közölt a helyszínről.

A romok eltakarításánál sok vállalkozó ajánlotta fel önként a segítségét a csárdának. Ingyenes segítségnyújtásként kapták meg azt a street food kamiont is, amelyet addig használhatnak, amíg szükségük van rá – illetve annak vontatását is ellenjuttatás nélkül vállalta egy további cég.