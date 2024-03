Átadták a Folklórközpontot Nagymegyeren

A ház elkészültével többek álma vált valóra, köztük az ötletgazdáé, Mészáros Magdié, a Megyer Táncegyüttes vezetőjéé, aki mindig is szeretett volna létrehozni egy hagyományőrző központot.

A közös akarat eredménye

A megnyitón jelen volt Potápi Árpád János, Magyarország Nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Czimbalmosné Molnár Éva, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Felvidékért felelős főosztályvezetője, Soóky Marián, Nagymegyer város polgármestere, a képviselő-testület tagjai, valamint a város intézmények vezetői és olyanok is, akik tevőlegesen is hozzájárultak a folklórközpont születéséhez. Az ünnepség Zsoldos Viktória énekével kezdődött, akit a Pósfa zenekar tagjai kísértek, őt követték a Kis Megyer és a Csilizke Gyerek Néptáncegyüttesek fiatalabb csoportja, akik gömöri táncokat mutattak be. A Sermo Popula Polgári Társulás nevében Lajtos Krisztián üdvözölte az egybegyűlteket, aki köszönetet mondott az összes segítőnek, akik az épület megvalósításában bármilyen formában segédkeztek.

“Ebben az épületben a Felvidéki magyarság számára is jelentős pillanatot élhetünk át, ahol megcsodálhatjuk és átélhetjük hagyományaink gazdagságát és szépségét. A Folkcentrum nemcsak egy épület, hanem egy szellemi központ is, ahol az évszázados örökségünk és a magyar kultúra ereje összpontosul majd”

– mondta Lajtos Krisztián. Forró Krisztián beszéde után Soóky Marián polgármester szólt a jelenlévőkhöz, majd Mészáros Magdi lépett a közönség elé.

“Hat évvel ezelőtt a 2018-as gombaszögi országos fesztiválra utazva a buszon, győzködtem a társaimat arról, milyen jó lenne egy saját otthon az együtteseink számára. Egy otthon, amely nem csak a táncról szól, hanem a lényegről – a közösségről. Nagyot mertem álmodni, de mire Nagymegyerről Gombaszögre érkeztünk, a lelkesedésemmel sikerült megfertőznöm a többieket is”

– kezdte beszédét a néptáncegyüttesek vezetője, majd szót ejtett az elmúlt évek során útjukba gördült akadályokról is.