Átadták a Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpontot

A 400 diák befogadására alkalmas óvoda, alapiskola és gimnázium ünnepélyes megnyitóján Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntőbeszédében hangsúlyozta, a tegnapi nap az áttörésről szólt, ugyanis a 2014-ben útnak indult szepsi iskolaközpont megvalósítása végre a végéhez ért. „Amikor az asztalomra kerültek az iskola megvalósításának a tervei, naivan azt hittem, hogy egy éven belül elkészül az épület, viszont azok, akik most itt vannak, tudják, hogy ez nyolc év kitartó munkájáról szólt. Az, hogy ma itt állhatunk, a tervezők, a kivitelezők, a pedagógusok, a szülők kitartásának és számtalan tárgyalásnak, egyeztetésnek köszönhető. Ez a gyönyörű épület a magyar minőségről is szól, amely az itt élő emberek elszántságát, illetve az itt élő magyar közösség jelenlétét szimbolizálja. Az elmúlt évtizedben bizonyságot tettünk mindannyian arról, hogy együttműködés köti össze a nemzetünk egész közösségét. Az eddigi együttműködés egyik kiváló példája ez az iskolaközpont, de ugyanide sorolandó számos olyan más intézmény és közösségi központ is, melyek az elmúlt évek során Kassa vonzáskörzetében a magyar kormány beruházásainak köszönhetően elkészültek. Ez csakis az itt élő magyarok kitartását bizonyítja, hiszen mi, magyarok bármilyen kilátástalan helyzetben is vagyunk, sosem adjuk fel a küzdelmet. Úgy dolgozunk, hogy maradandót, értéket és minőséget teremtsünk” – mondta az államtitkár.



Választási előgondolatok

Az államtitkár Magyarország és a vele szomszédos országokról és azok közös erejéről, a közelgő magyarországi parlamenti választásról, illetve az itt élő magyarok szavazati jogának fontosságáról is beszélt. „Arra kérek minden felvidéki származású magyart, aki magyar állampolgársággal rendelkezik, éljen a szavazati jogával, folytassuk közösen, egy nemzet tagjaiként elszántan, a béke és biztonság érdekében, az iskolaközpont jövendő gyermekeiért, az itt élőkért, hogy április harmadika után is elmondhassuk, hogy nemzetünk kitartása maga az időtálló minőség” – mondta Potápi Árpád János. Bartók Csaba, a Jövőért Alapítvány elnöke hosszú beszéddel köszönte meg az iskolaközpontot mind ez idáig támogatók és hozzájárulók munkáját. „Ezt a rendkívüli, a magyar kormánytól kapott ajándékot azonban nem elég megköszönni, ezt meg kell szolgálni! Remélem, hogy megígérhetem az iskola vezetése és tanári kara nevében, hogy jó, szorgalmas, világismereteire nyitott, értékrendjében elkötelezett egészséges fiatalokat nevelünk ki az iskola falai között, akikből még sokáig zeng majd a magyar népdal. Sajnos voltak olyanok is, akik minden tőlük telhetőt megtettek azért, hogy ez az iskola ne épüljön fel, de már elfelejtettük az ő neveiket. Akikét viszont egy életre megjegyeztük, sokkal többen vannak. Közös célunk a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont vezetésével, hogy a felvidéki viszonylatban is egyedülálló épületben, illetve a vagyonunkat képező ingatlanon olyan tevékenység folyjék, ami a meglazult közösségi szálainkat újra erős kötelékké sodorja egybe” – mondta Bartók Csaba.



Növekvő intézmény

„Ezen a napon egy csoda részesei vagyunk, amelyet kitartással, egymásba vetett bizalommal értünk el. A sok nehézség, bizonytalanság, kételkedés ellenére ma egy erős, lélekben és lélekszámban egyaránt növekvő intézményt tudhatnak a magukénak. Szeretnénk, ha ez a csoda erőt és hitet adna az itt élőknek az elkövetkező esztendőkben, biztosítaná a szülőföldön való megmaradásunkat, boldogulásunkat, fejlődésünket” – zárta Nagy István, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatója. Az iskolaközpont a Felvidék legnagyobb ilyen jellegű beruházása, amely kizárólagosan Magyarország kormányának a támogatásával valósult meg. A földvásárlástól kezdve a kötelező archeológiai feltárásokon át az építkezéssel, illetve a berendezéssel bezárólag a beruházás összköltsége 8 800 000 euró. Az iskolaközpont építkezésének története 2013-ban kezdődött. A munka nehezen indult be, az első négy évet a pereskedés, önkormányzati csatározás, dezinformáció, hitel- és bizalomvesztés jellemezte. Öt évvel később hozzáláttak az építkezéshez, a 2018. november 7-i alapkőletétel után mára már a központ belterének kialakításán dolgoztak a munkások. Bartók Csaba, az iskola építését végző és felügyelő Jövőért Alapítvány elnöke, valamint Iván László, az alapítvány ügyvezetője úgy véli, hogy a város szívében található, mintegy háromhektáros terület a helyi és a környékbeli magyarság megerősítését, fellendülését jelentheti.