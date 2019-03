Ártatlan Peter Paška, Galánta polgármestere

A város 2014-ben 2,4 millió euró európai uniós támogatást kapott a neogótikus kastély felújítására, de négyéves bírósági huzavona lett a rekonstrukcióból. A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) szinte közvetlenül a támogatás odaítélése után, 2014 októberben kezdett nyomozást a közbeszerzési eljárás során felmerült visszaélés ügyében. A rendőrök azért kezdtek el vizsgálódni, mert a városi hivatalban megpróbálhatták befolyásolni a rekonstrukció építésvezetőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési pályázatot.

A NAKA 2015 tavaszán letartóztatta a polgármestert, rajta kívül további három személy, Peter Aštary egykori főépítész, Ján Poľakovský a városi hivatal korábbi vezetője és Ladislav Maťašovský korábbi polgármester ellen is vádat emeltek.

A Galántai Járásbíróság tavaly májusban Maťašovskýn kívül mindhárom vádlottat elítélte, a kerületi ügyész javaslata ellenére különböző büntetéseket kaptak. Peter Paškát próbaidővel hároméves szabadságvesztésre és közügyektől való négyéves eltiltásra ítélte, Ján Poľakovský hasonló büntetést kapott. Az egykori főépítészt tizennyolc hónapos feltételes szabadságvesztéssel és tízezer euró pénzbírsággal sújtotta a testület. A döntés ellen a vádlottak és az ügyész is fellebbezett, aki a korábbi polgármester felmentésével sem értett egyet. Tegnap a Nagyszombati Kerületi Bíróság pontot tett az ügy végére. Megszüntette a járásbíróság korábbi határozatát és felmentette az egykori és a jelenlegi polgármestert, valamint a korábbi hivatalvezetőt. A bíró azzal indokolta a döntését, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem lehet egyértelműen kijelenteni a vádlottak bűnösségét. A fellebbviteli bíróság szerint a járásbíróság nem indokolta megfelelően a vádemelést, nem megfelelően értékelte ki a koronatanú, Dagmar Melotíková vallomását és ugyanezt mondták a városi hivatalban rögzített felvételekről is. Ján Poľakovský védőügyvédje a

tárgyaláson megkérdőjelezte a koronatanú pozícióját is arra utalva, hogy a törvények értelmében Melotíkovát nem alkalmazhatták volna beépített emberként, emiatt az így begyűjtött bizonyítékok sem törvényesek, szerinte a hatóság kihasználta a városi hivatal korábbi alkalmazottját. Egyedül Peter Aštaryt ítélték el. A bíróság szerint ugyanis az egykori főépítész készítette elő az építésvezetői funkcióra jelentkezők ajánlatait, befolyásolta a városi hivatal alkalmazottait, hogy őt kapja meg a megbízatást.

“Ezzel a tevékenységével megszegte a közbeszerzési eljárásokról szóló törvényt, egyebek mellett az átláthatóság, a gazdaságosság és az egyenlő bánásmód elvét” - mondta a bíró. Korábban Aštary is elismerte a bűnösségét, a kerületi bíróságon azonban védőügyvédje azzal érvelt, hogy akkor a nyomozók hatására tett ilyen kijelentést. Az ítélet jogerős, nem lehet ellene fellebbezni. A polgármester még az ítélethirdetés előtt kijelentette, hogy ártatlannak érzi magát. A bíróságra érkezve azt mondta hogy 50 százalék az esélye annak, hogy elítélik, ebben az esetben új választásokat kellett volna kiírni Galántán.

“Óriási kő esett le a szívemről. Ez volt a 26. tárgyalásom, kétszer nyertem az Alkotmánybíróságon, négyszer a kerületi bíróságon. Holnap a kerületi rendőrség hallgat ki a bérlakások építése miatt” - nyilatkozta az ítélethirdetés után a polgármester. Hozzátette, mostmár csak a város további fejlesztésére szeretne koncentrálni.