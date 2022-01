Amputált ujjak, tűzijáték a fülben - nehéz éjszakán vannak túl a kassai mentősök

Ahogy azt Monika Krišková, az UNLP szóvivője elmondta, az új év első napjának kora reggeli óráiban egy 34 éves nő ujjait kellet visszavarrni, miután egy felrobbanó petárda súlyosan megsebesítette és leszakította az ujjait. „A Rastislav utcai sürgősségi betegellátó osztályon főleg heves alkoholfogyasztás és a pirotechnikai eszközök helytelen használata során történt sérülések miatt kellett beavatkozni az orvosoknak. Éjfél után összesen négy pácienst hoztak be az osztályra, de nem szorultak kórházi kezelésre. Egy hatvannégy éves nőt égési sérülésekkel hoztak be a mentősök, mert elindított tűzijáték a bal fülét eltalálta. A baleset következtében különféle égési sérüléseket szenvedett, a sebeit is be kellett varrni. Egy harminc éves férfit illuminált állapota miatt hoztak be hozzánk, illetve azért, mert a fejére dobtak egy felrobbanó petárdát, de egy húsz éves fiatalember is ellátásra szorult, aki leesett a lépcsőről. Egy terhes nőt is el kellett látnunk, ő feji sérüléseket szenvedett” – közölte lapunkkal Krišková.

