Amíg a városi uszodán dolgoznak a munkások, az úszók az újonnan befedett Vörös Csillagban úszhatnak

A sávok a nyílvánosság számára reggel, dél körül és este 8 óra után kerülnek kijelölésre. Délután 3 órától este 8 óráig a sportegyesületek edzenek az uszodában. A hétvégéken az uszoda túlnyomó részt a nagyközönség számára lesz nyitva, azonban a város vezetése szerint nem kizárt, hogy az edzések vagy vízilabda-mérkőzések, valamint egyéb versenyek miatt korlátozások is előfordulhatnak. A sportklubok sávfoglalási ütemtervéről, beleértve a nagyközönség számára kijelölt sávokról az uszoda www.plavarenkosice.sk címen elérhető honlapján lehet tájékozódni. A felfújható szerkezetnek köszönhetően a medence ősztől egészen a nyári szezon kezdetéig lesz nyitva, amikor is a Vörös Csillag újra a nyári üzzemmódba kerül visssza. A Vörös Csillagon az idei szezont augusztus 31-én fejezték be, az idei szezonban 22 400 ember lépte át a strand kapuit. A strand szomszédságában található Rumanová városi strandon múlt hét pénteken zárták a nyári a szezont, melyen az idei szezon során rekordszámú, 32 000 látogatót regisztráltak.

Ahogy az a városi önkormányzat legfrisebb tájékoztatásából kiderült, a fedett medence vize mellett a felfújható szerkezet belsejében lévő levegőt is fűtik. Az úszók számára új öltözőket és mellékhelyiségeket is létrehoztak. A tetőszerkezet és az azzal egybefüggő munkálatok összköltsége az 1,55 millió euró is elérte. A Vörös Csillag közvetlen szomszédságában idén ugusztus közepén kezdték el a NOCKE kialakításához szükséges átalakításokat, az átfogó rekonstrució a szerződés szerint 18 hónapig tart. A modern fürdőkomplexumot a varannói Betpres vállalat építi 16,68 millió euróért. A városi uszoda épületében jelenleg a tető és a medencék bontási munkálatai zajlanak. Az új sportuszoda a város tervei szerint 2025 első felében kezdheti meg működését. Ha elkészül, a Vörös Csillag egész évben fedett vízilabda medencéjével együtt a korábbi állapothoz képest akár másfélszer annyi úszót lesznek képesek befogadni