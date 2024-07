Állásfoglalást adott ki Szenc a múlt heti tragédiával kapcsolatban

Szenc hivatalos állásfoglalást adott ki a múlt héten történt tragédiával kapcsolatban, amikor két 18 éves férfi fulladt meg a Napfényes-tavakban, miután vízibicikliről a vízbe ugrottak. A közlemény a város Facebook-oldalán és weboldalán is megjelent. Egyebek mellett az olvasható benne, hogy egyes bejegyzésekben tétlenséggel vádolnak személyeket. A városnak állítólag tájékoztatnia kellene a tóban lévő, felszín alatti áramlatokról, de a valóság az, hogy a tóban nincsenek ilyen áramlatok. Van, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az áldozatok nem viseltek mentőmellényt. Minden pedálos vízibicikli-kölcsönző cég biztosít mentőmellényt, de ha az ügyfél saját felelősségére nem veszi fel, senki nem tudja befolyásolni a döntését. Az interneten egy fotó is kering, amelyen egy mentőautó várakozik a parkoló sorompója előtt. A mentőszolgálat ekkor már mentőt és helikoptert is hívott. Az eltévedt mentőt a baleset egyik szemtanúja hívta a baleset többi résztvevőjének, akik sokkos állapotban voltak, és láthatóan félreértették a telefonban a helyzetét. Ennek a mentőautónak a késése azonban nem befolyásolta a baleset kimenetelét.

Egyes polgárok azt várják, hogy a város azonnal teljes körű nyilatkozatot adjon az incidensről. Az ügy azonban még nem zárult le, bizonyos intézkedések nem tartoznak a város hatáskörébe, például a nyomozás eredményeinek közlése. A város csak a mentési művelet előrehaladásáról nyilatkozhat.

A vízi mentőszolgálat, amely rádió kapcsolatban van a mentőszolgálattal, 3 percen belül a helyszínen volt. A vízi mentőszolgálatnak megállapodása van a Piccard búvárklubbal, hogy szükség esetén segítséget nyújtson, így négy önkéntes azonnal csatlakozott az eltűntek felkutatásához.

A tragédia a tó legmélyebb pontján történt, ahol a vízmélység eléri a 7 métert, és a látási viszonyok nagyon rosszak. A szemtanúk nem adtak egységes információkat a baleset helyszínéről. Az első holttestet a vízimentők 25 percen belül megtalálták, a helyszínt bójával jelölték meg, majd folytatták a tó átvizsgálását. Ezt követően megérkezett a folyami rendőrség, és egy vízi drón segítségével folytatódott a másik eltűnt személy keresése. Annak ellenére, hogy ez a tragédia megtörtént, a vízi mentőszolgálat professzionális munkát végez. A nyári turisztikai szezonban elengedhetetlenül fontos, hogy a hasonló tragédiák megelőzéséhez hozzájáruljanak. Sok olyan eset, amikor fuldoklót mentettek ki, nem kerül nyilvánosságra. Az esetek a mentőszolgálatok archívumába kerülnek, amelyek folyamatosan emlékeztetik az embereket a felelősségteljes viselkedésre a víz közelében. A vízbe fulladás leggyakoribb okai közé tartozik az alkohol vagy más bódító szerek fogyasztása, a saját erő túlbecsülése és a testi szervek károsodása. Sok fulladásos esetet a napozás, majd a hideg vízbe ugrás után bekövetkező sokk okoz. A vízben játszó kisgyermekekre is figyeljünk aktívan, mert a fulladás nem úgy jelentkezik, ahogyan azt a filmekben látjuk. A fuldokló nem sikít vagy integet a vízből. Ez egy csendes esemény, ahol az időben történő segítség életet menthet. A város őszinte részvétét fejezi ki e fájdalmas tragédia áldozatai családjainak és szeretteinek, és arra is kér mindenkit, aki szükségét érzi, hogy kommentálja ezt a tragikus eseményt, hogy azt a legnagyobb tisztelettel és kegyelettel tegye.