Államtitkár Párkányban: turizmustámogatás és kikötőfejlesztés

A látogatás apropóját az adta, hogy december elején a tárca hivatalosan is nyilvántartásba vette a város saját, Štúrovo-Parkan elnevezésű turisztikai desztinációs menedzsmentjét, amelyet a Vadas fürdővel együtt alapítottak. Az erről szóló dekrétumot ünnepélyes keretek közt vette át Eugen Szabó polgármester az államtitkártól. A rögtönzött sajtótájékoztatón Katarína Bruncková kifejtette, a tárca célja az, hogy a TDM-eken keresztül továbbra is támogassa a regionális és területi turizmust és idegenforgalmat. Épp ezért a koronavírus-járvánnyal összefüggésben a minisztérium úgy döntött, hogy a TDM-eknek 2022-ben járó állami támogatás odaítélésekor nem fogják figyelembe venni, a 2020-ban kimutatott vendégéjszakák számát, mert a járvány miatt idén nagyon kevés olyan társulás volt, amely ezt a limitet teljesíteni tudta.

Nem számít az idei év vendégéjszakáinak száma

Az államtitkár hozzátette: az éves állami támogatás mértéke nagyjából akkora lesz 2022-ben, mint amekkorát a TDM-ek eddig is kaptak. Párkány esetében például a város 20 ezer euróval, a Vadas fürdő pedig 10 ezer eurós tagdíjjal alapította meg a TDM-et. A szabályok szerint tehát ennek az összegnek, azaz a harmincezer eurónak maximum a kilencven százalékát kaphatja vissza a mendzsment az államtól 2022-ben, támogatás formájában. Mégpedig úgy, hogy a tárca nem veszi majd figyelembe az idei év Párkányban eltöltött vendégéjszakáinak számát. „A regionális idegenforgalom és turizmus erősítése érdekében komoly lehetőségeket látunk a komáromi és a párkányi személyforgalmi kikötők fejlesztésében is, ma erről is tárgyaltunk a városvezetéssel. Mert Párkány ideális hely a vízi turizmusra és a vízi sportokra, csak a kikötőt kell ehhez korszerűvé, komfortossá tenni. A minisztérium lát ebben lehetőséget, és a kikötők turisztikai fejlesztésébe az EU gazdasági újjáélesztési alapjából is szeretnénk forrásokat bevonni. Annál is inkább, mert a vízi közlekedés olcsó, környezetbarát és idegenforgalmi szempontból is attraktív“ – fejtette ki az államtitkár asszony.

Támogatás és állami kompenzáció

Katarína Brucková úgy nyilatkozott, a közlekedési tárca pénzügyi támogatást nyújt mindazoknak a turizmusban tevékenykedő cégeknek és vállalkozóknak, akik idén a járvány miatt veszteségesen működtek. Mégpedig úgy, hogy mindazok a vállalkozók, akik kérvényt adnak be, minisztériumi kompenzációra számíthatnak akkor, ha az idei éves bevételük minimum negyven százalékkal volt kisebb a tavalyi év bevételénél. Ebben az esetben a bevételkiesés maximum 10 százalékát téríti meg az állam. „A keretösszeg rendelkezésre áll, a napokban jelentetjük meg a kiírást is a slovensko.sk internetes oldalon, ahonnan a kérvényeket is letölthetik majd az igénylők és legjobb esetben már a jövő év elején elkezdődhetnek a kifizetések“ – taglalta az államtitkár. Kérdésünkre válaszolva Katarína Bruncková hozzátette, például a Vadas fürdő is folyamodhat ezért az állami kompenzációért, lényegében minden olyan szubjektum, amely a turizmusban és idegenforgalomban gazdasági tevékenységet folytat.

A többiekkel is számolnak

Párkány polgármestere rendkívül fontosnak tartja a csütörtöki tárgyalásokat, azért is, mert a város a saját TDM-jével stratégiailag és hosszú távon is a régió meghatározó turisztikai-idegenforgalmi központjává szeretne válni. „Természetesen ebben számítunk a minisztérium segítségére, de idővel a többi társulás és a környező falvak, települések együttműködésére is. Borutakhoz, kerképárutakhoz, gasztronómiai hálózat kialakításához, egy-egy konkrét turisztikai termék és csomag fejlesztéséhez szívesen vesszük a környékbeli települések közreműködését is, akár társult, akár pedig szerződéses formában. A mai találkozó alapvető lépés ehhez“ – mondta el az Új Szónak Eugen Szabó.