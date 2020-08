Áldatlan állapotok felhőszakadás után Komáromban

„A Tico, az mindent kibír, csak ne ütközzön semmivel“ – állapította meg a forgalom elterelésével megbízott városi rendőr, miután az egy idős sofőr megpróbált átjutni az autójával az elöntött aluljárón. Épp időben kezdett el tolatni, hiszen már a motortér alja is elmerült a vízben. A rendőr segített leellenőrizni a Daewoo állapotát, amely tényleg megúszta a merülést. Nem mindenki volt ilyen szerencsés, a vasúti töltés mellett egy Peugeot állt leparkolva, villogó lámpákkal és akadozó ablaktörlővel, míg egy BMW az eső kezdetén majdnem az ablakokig elmerült a vízben.

A Szakszervezet utcai vasúti aluljáró szinte minden felhőszakadás alkalmával vízzel telik meg. Habár korábban bővítették már itt a kanalizációt, az láthatóan nem képes megbirkózni egy-egy zivatar következményeivel. Nagyjából egy órán keresztül volt átjárhatatlan az útszakasz, amely alatt rendőrök terelték a forgalmat. Az intenzív esőzés végeztével nagyjából harminc perc kellett ahhoz, hogy a csatornarendszer elnyelje a vizet.

Galéria

Információink szerint még az egyik pékségnél, szintén a keleti városrészben okozott nagyobb gondot a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék, illetve más utcákon is kialakultak az egész utat elborító, sekély tócsák. Az erőd látogatását is felfüggesztették a keddi napra, ugyanis a várudvaron és a pincékben is több helyen jelentős mennyiségű víz gyűlt össze.