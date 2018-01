Aki influenzás, maradjon otthon

Dunaszerdahely | Növekszik a felső légúti megbetegedések száma a Dunaszerdahelyi járásban, de járványtól egyelőre nem kell tartani.

Néhány napra bezártak két óvodát és egy alapiskolát a héten a Dunaszerdahelyi járásban, mivel sok volt az influenzás beteg. RNDr. Terézia Vörösová, a Dunaszerdahelyi Területi Közegészségügyi Hivatal járványügyi osztályának a vezetője elmondta, hogy nő a betegek száma, a múlt héthez viszonyítva a duplájára emelkedett, de járványtól egyelőre nem kell tartani. A legtöbb beteg a 20–59 évesek körében van. Tavaly január végén viszont majdnem kétszer többen voltak influenzásak.

A 4–7. hét a legkritikusabb, ekkor nő meg ugrásszerűen a betegek száma. A doktornő szerint még ilyenkor is érdemes beoltatni magunkat, mert kb. két hét alatt alakulnak ki az ellenanyagok, és aki védőoltás után kapja el a vírust, annál a betegség enyhébb lefolyású. A beoltottak száma sajnos évek óta nem változik, vészesen alacsony. A Dunaszerdahelyi járás lakosságának 4,4 százaléka kér védőoltást, de Szlovákia-szerte is csak a lakosság 4,5, holott az orvosok mindenkinek ajánlják, a gyerekeknek már hat hónapos kortól. A legnagyobb veszélyben a kisgyerekek, illetve az idősebbek, a 65 éven felüliek vannak. Míg a kicsik immunrendszere még nem fejlődött ki teljesen, az idősebbeknél nagy veszélyt jelentenek a gyakoribb komplikációk, egyéb alapbetegségeikből eredően is, így őket tüdőgyulladás veszélyezteti. A védekezés legjobb formája, ha kerüljük a tömegeket – legalább ezekben a kritikus hetekben –, és próbálunk vitamindús ételeket fogyasztani. Ha viszont már elkaptuk az influenzavírust, maradjunk otthon, igyunk sok folyadékot, szedjünk C-vitamint és feküdjünk, legalábbis pihenjünk, tanácsolja a doktornő. Egy sima influenzából ezzel a gyógymóddal pár nap, maximum egy hét alatt felépülünk, teljesen felesleges antibiotikumokat szedni.

Somogyi Katalin