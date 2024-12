A Szőttes bemutatja nívódíjas koreográfiáit Pozsonyban

A társulat művészeti vezetését másfél évvel ezelőtt Taba Csaba néptáncos, tánctanár vette át, aki rövid és hosszú távú terveit tekintve is igyekszik szem előtt tartani az együttes „Csak tiszta forrásból” elvét, miközben összehangolja a tagok nagy korosztálybeli különbségeit, melyet szeretne előnyükre formálni.

Legújabb műsorukban, mely a „Mozdulatunk fonalából, táncunk szőttese” - Ahol szálaink összefutnak címet viseli, nincs egy a koreográfiákat összekötő dramaturgiai szála. A benne szereplő koreográfiák a Kárpát-medence következő területeinek hagyományos paraszti tánckultúráját érintik: Méra és Györgyfalva (Nádas-mente és Erdőalja, Kalotaszeg), Magyarszovát (Mezőség), Nyárádmagyarós (Marosszék), Moldvai csángó, Bukovinai székely, Tolnai-Sárköz, Vág-Garam köze.

„A műsor különlegessége, hogy színpadi lehetőséget kapnak a későbbi utánpótlásként funkcionáló gyermek csoportok. Bár a Strešňák Gábor és Strešňák Dagmar vezette szenci Möggyes Gyermek Néptáncegyüttes táncosai már rendelkeznek színpadi rutinnal és „Kiválóan minősült” együttesként szakmai eredménnyel, az általuk bemutatott bukovinai székely táncanyag betanításának és a koreográfia elkészítésének határt szabott az idő és a földrajzi távolság. Hasonló nehézségek érintik a Kassai Zsuzsanna vezette pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola alsós gyermekeit, akik közül sokan most fognak első alkalommal színpadra lépni. Ők egy lánc-körtánc etűdök fűzéréből álló, „Otthonról Haza” című koreográfiával barangolják be a magyar nyelvterületet Moldvától Pozsonyig. Bízom benne, hogy az idő szűke ellenére mindkét csoport táncosai jól érzik majd magukat a színpadon és a gyermeki báj a közönséget is elvarázsolja”