A „szelíd turizmust“ szolgálja a karvai látogatóközpont

Duka Gábor a karvai épület múltjáról elmondta, hogy azt az egykori tulaj Michal Hroššo odaajándékozta az önkormányzatnak. A felújítás a műszaki-építészeti felmérés után irreálisnak bizonyult, így a kúria nagyrészét elbontották, míg a legértékesebbnek bizonyuló szárnyból alakították ki a látogatóközpontot Smidt Tamás tervei alapján. Az építész arról beszélt, hogy nagyon kevés ilyen falusi főtér van a Duna mentén, mint a karvai – s hogy szakmailag is izgalmas munka újra és újra visszatérni a faluba, hogy a Dunakorzó bővítésének egy-egy újabb szakaszát megtervezze.

A karvai látogatóközpont koncepcióját Nagy Júlia turisztikai szakértő mutatta be. Mint mondta, az épületnek szerinte környezetileg, társadalmilag és gazdaságilag is fenntarthatónak kell lennie. Az ismeretterjesztés mellett esküvőknek, ill. különféle családi- és közösségi programoknak is helyet adhat. Megemlítette, hogy a helyszín kapcsán már voltak egyeztetések arról, hogy komáromi, ill. a magyarországi túlparti intézményekkel közös programokat rendezhetnek. Ezt követően Boga Zsolt, az interaktív vetítőkön és képernyőkön látható vizuális tartalmakat kidolgozó cég képviseletében mutatta be azokat a történeti és természeti ismeretekre vonatkozó tartalmakat, amelyekkel az idelátogató vendégek találkozhatnak. A helyi, dunai természeti világ értékei és érdekességei mellett Karva történelme is felelevenedik a teremben. A fejlesztés részét képezi egy „csendszoba“ is, ahol a dunai természet hangjait hallgathatják meg az érdeklődők.

Az érdeklődők Danubium kínálatáról a látogatóközpont honlapján és Facebook-oldalán kaphatnak bővebb információkat.