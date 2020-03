A Rimaszombati járásban is megjelent a koronavírus

A hétvége folyamán a Rimaszombati járásban is megjelentek az első fertőzöttek. Március 27-én, pénteken 747 tesztet végeztek el Szlovákia-szerte, ebből 23 minta volt pozitív. Ezek közül az egyik egy 81 éves férfihez kötődött, aki a Rimaszombati járásból származik.

Feltehetően a fiától fertőződött meg

Az esettel kapcsolatban Dušan Béreš járási tisztiorvos tájékoztatta lapunkat. Az idősebb házaspár fia külföldön dolgozott, de mivel a járvány miatt minden bezárt, haza kellett térnie. Visszatérése után megkezdte a kötelező karantént, a szüleivel együtt. Ennek során tudta meg, hogy egyik korábbi kollégájánál, egy szerb férfinél kimutatták a koronavírus-fertőzést. Időközben a külföldről hazatért férfi édesapja is megbetegedett, köhögni kezdett és más tünetei is voltak. Ezért Dušan Béreš a megyei mentőszolgálattal egyeztetve közvetlenül a fertőző betegségek osztályára szállíttatta a 81 éves férfit, mivel magas életkora miatt a különösen veszélyeztetett csoportba tartozik. A tisztiorvos hangsúlyozta, hogy az összes biztonsági előírást szigorúan betartották a szállítás során. Mivel a 81 éves páciensnél bebizonyosodott a koronavírus-fertőzés, a család többi tagját is tesztelték.

A feleség is elkapta a betegséget

A tesztelés kimutatta, hogy a feleség is elkapta a betegséget, a fiú eredménye azonban negatív lett. Dušan Béreš szerint elképzelhető, hogy ez a tesztek pontatlansága miatt van, mert azok csak 70 százalékos megbízhatósággal dolgoznak. A jövő hét folyamán a mintát további vizsgálatoknak vetik alá, hogy megtudják, tényleg a fiútól származik-e a fertőzés. Mivel a nőnél viszonylag enyhe a betegség lefolyása, ő házi karanténban maradt. Dušan Béreš a betegek személyiségi jogaira hivatkozva nem árulta el lapunknak, hogy melyik kórházba szállították a 81 éves férfit, sem azt, hogy honnan származik pontosan. Csak annyit árult el, hogy az eset nem közvetlenül Rimaszombatban, hanem a járás egyik településén történt. Hangsúlyozta azonban, hogy a család szigorúan betartotta a karantént és az ilyenkor szükséges előírásokat, ezért nem volt szükség további intézkedésekre.