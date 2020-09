A pályázatok előkészítésére biztatott az államtitkár

Rendszeresen szervez régiós találkozókat a közlekedési minisztérium, a legutóbbi a Csallóközben volt, ahol több település polgármesterével is találkozott Jaroslav Kmeť államtitkár és csapata. „Nem az íróasztal mellől szeretnénk döntéseket hozni, hanem látni és megtapasztalni a valós helyzetet, és meghallgatni a találkozók résztvevőit. Ezért döntöttünk úgy, hogy hetente meglátogatjuk Szlovákia egy-egy régióját, hogy a saját szemünkkel lássuk, saját fülünkkel halljuk, mi zajlik a közeli és távolabbi berkeinkben” – magyarázta Jaroslav Kmeť közlekedési államtitkár a rendszeres kiruccanásainak okát Pozsonyból.

Csallóközi tervek

A legutóbbi, csallóközi látogatás alkalmával az államtitkár és a tárca képviselői előbb Dunaszerdahely és Nagymegyer polgármesterével találkoztak, majd több régióbeli község polgármesterének részvételével kerekasztal-beszélgetésre került sor Nyékvárkonyon. A legtöbbet emlegetett téma természetesen az infrastruktúra volt, a 63-as elsőrendű út minden hiányosságával és problémájával együtt, valamint a Komárom–Pozsony vasútvonal kétvágányúsításának a szükségessége, de nem maradtak ki a kerékpárutak sem. Jaroslav Kmeť arra buzdította a polgármestereket, készítsék elő a projekteket, hogy amint adva lesz a lehetőség, azonnal felhasználhassák az erre a célra kijelölt uniós pénzeket. Szóba került a két legtöbbet emlegetett körforgalom is Dunaszerdahely közelében, az egyik a Karcsai út és a 63-as út kereszteződésében, a másik pedig Pódafánál, a Metrans letérő és a 63-as út kereszteződésében épülne meg. Mindkét helyszínen létszükséglet lenne a körforgalom mielőbbi kiépítése. „A Karcsai úti körforgalom már teljes mértékben elő van készítve, valószínű, hogy már most szeptemberben kiállítják az építkezési engedélyt. Ezután indulhat a közbeszerzési eljárás, mely tavaszig elhúzódhat, ezt követően az időjárástól függően, 2021 márciusában, áprilisában kezdődhet el az építkezés. A Metrans vállalat kötelezettséget vállalt, hogy a jövő év folyamán kidolgoztatja a projekt terveit, majd 2022-ben itt is elkezdődhet a körforgalom megépítése” – pontosította a helyzetet az államtitkár.

Az a fránya vasút

Ha Csallóköz, akkor természetesen nem mehetünk el a Komárom– Dunaszerdahely–Pozsony vasútvonal mellett sem szó nélkül. A vonal kétvágányúsítása és villamosítása már néhány éve terítéken van a közlekedési minisztériumban, egyelőre azonban csak arról lehet hallani, hogy miért nem lehet megvalósítani a fejlesztést, vagy miért bonyolult. Idén decemberben lejár a RegioJet szerződése, jelenleg keresik azt a céget, mely az elkövetkező években működtetni fogja a járatokat ezen a rendkívül forgalmas útvonalon. „Hét szolgáltatót szólítottunk meg, ezek között vannak hazai, cseh, olasz és osztrák cégek is. Terveink szerint november végéig megszületik a végleges döntés” – nyilatkozta Jaroslav Kmeť.

Komoly fejlesztés

A közlekedést és infrastruktúrát fejlesztő szlovák–magyar kormányközi vegyes bizottság szlovákiai elnökeként egyéb távlati tervekről is tájékoztatott az államtitkár. Ezek között az egyik legambiciózusabb a visegrádi négyek fővárosai közt kiépítendő nagy sebességű vasúthálózat. Ennek az építkezésnek Magyarország a kezdeményezője. Saját, déli szakaszát már el is kezdte építeni a Pireusz kikötőjétől, Athénen és Belgrádon át Budapestre. Most folynak az egyeztetések egy hasonló vasúti építkezésről, amely Budapestet Pozsonyon át Varsóval, Brünnel és Prágával kötné össze.

A találkozó szervezője és egyben vendéglátója, Nyékvárkony polgármestere optimista: „Bízom benne, hogy megváltozik a minisztérium álláspontja és partnernek fogja tekinteni a régiók polgármestereit a jövőben, hiszen mi, legalábbis többségben, a lakosok szószólói vagyunk egyben. A katasztrofális állapotban lévő úthálózat korszerűsítése, a kerékpárutak kiépítése valóban évek óta esedékes, és mindez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy fellendítsük, illetve elindítsuk az idegenforgalom kibontakozását nálunk, a Csallóközben. Mert van mit megmutatnunk, van mivel büszkélkednünk” – zárta a beszélgetést Fazekas István, Nyékvárkony polgármestere.