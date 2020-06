A nemzeti összetartozást méltatták Trianon évfordulóján Párkányban

Az ünnepségen a nemzeti összetartozást, a magyarság megmaradását, jövőjét és erősödését hangsúlyozták, és egy Trianon-emlékkövet is felavattak, amelyen egy Wass Albert-idézet található. Az emlékparkban az erdélyi havasokból érkezett fenyőfát is elültettek, amely a nemzetrészek oszthatatlanságát, a magyar összetartozást jelképezi. A falvakból érkezett küldöttségek egy zsebkendőnyi anyaföldet is hoztak magukkal. Farkas Iván, az MKP politikusa, Muzsla polgármestere ünnepi beszédében felidézte a trianoni békediktátum csúsztatásait és ferdítéseit és máig ható romboló hatását. Farkas kiemelte, nem valaki ellen, hanem valamiért kell emlékeznünk Trianonra. Mégpedig a magyarság kollektív jogaiért, a kulturális, művelődési önrendelkezésért, a nyelvi jogokért, azért, hogy a felvidéki magyarság sose legyen másodrendű állampolgár a szülőföldjén. A trianoni sérelmeket csak nagyvonalúan - de objektíven, toleranciával és méltányosan, tisztánlátással lehet orvosolni, ez a minimum, amit a magyarság megérdemel – mondta Farkas Iván.

Az emlékünnepség résztvevői a Mária Valéria hídon vonultak át Esztergomba, az Országzászlóhoz, ahol ökomenikus istentiszteleten vettek részt.