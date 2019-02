A NAKA Alsóhatáron - gyilkosság gyanúja miatt őrizetben a polgármester

Hajnali négykor érkeztek a kommandósok a galántai járásbeli zsákfaluba. A rendőrség a közösségi portálon tájékoztatott a rajtaütésről, később azt is közölték, hogy a Valentin akció során erőszakos- és gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatban nyomoztak.

“Konkrétan öt gyilkossággal, csalással és bűnszervezet, jelen esetben a Sátor-banda támogatásának bűncselekményével kapcsolatban. A négy őrizetbe vett személy közül hárman vádlottak, a negyedik gyanúsított. A vádlottak fogságba helyezéséről az illetékes bíró dönt. Rajtuk kívül további három vádlott más bűncselekmény miatt ül börtönben” - tájékoztatta az ujszo.com-ot Michal Slivka az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A Markíza televízió közölte, hogy a tegnap őrizetbe vett személyek között van Dora Ferenc Alsóhatár polgármestere és egyik fia is. A televízió értesülései szerint egy 2009-ben, vagy 2010-ben történt gyilkosság megrendelésével okolják a polgármestert. Fia pedig tagja lehetett a Sátor-bűnbandának, és állítólag ő is megrendelte valakinek a meggyilkolását. A televízió úgy tudja, hogy a bűnszervezet tagjai teljesítették a megrendelést, ők gyilkolták meg a férfit, akinek földi maradványait januárban találta meg a rendőrség a dunaszerdahelyi járásbeli Csallóközkürt határában. A polgármester házát és a községi hivatalt is átkutatta a NAKA egysége, ahonnan iratokat is elvittek, ezen kívül Vízkeleten, a fia házában is lecsaptak a kommandósok.

A Paraméter hírportál közölte, hogy a csallóközi maffiaper néhány vádlottja azt vallotta, hogy a falu első embere a kétezres években a Sátor-bűnbanda tagja volt, korábban tanúként hallgatta ki őt a NAKA.

Dora 1991 óta vezeti a mintegy négyszáz lakosú falut, tavaly novemberben egyedül indult újra a posztért a Híd jelöltjeként 73 szavazatot kapott. A község honlapján olvasható tájékoztatás szerint a polgármester 2011-ben Tibor Mikuštól a megyei önkormányzat akkori elnökétől átvehette a Nagyszombat megye Emlékérmét. Csady Zsuzsa a Híd járási szervezetének elnöke, Feketenyék polgármestere azt nyilatkozta, hogy felfüggesztették a polgármester párttagságát.

“Az alapszabály értelmében felfüggesztettük, mivel rendőrségi ügybe keveredett. Nem léphetünk, amíg nem zárul a nyomozás” - közölte Csady Zsuzsa.

Elmondta, hogy a hírekből értesült a rajtaütésről és a járási szervezet elnöksége délelőtt tárgyalt a faluvezető tagságának felfüggesztéséről.

A Paraméter szerint a zsákfalu határában álló, félkész villába akart visszahúzódni Sátor Lajos a hírhedt csallóközi bűnbanda egykori vezetője. (tvnoviny.sk, parameter.sk, va)