A nagyszegiek büszkék a hagyományaikra (VIDEÓ, KÉPEK)

Újjáéledt vidéki miliő

A helyiek és leszármazottaik nagyon hálásak, hogy Takács Gabriella megőrizte a ház falusi jellegét, és a tárgyi emlékeket, amit most már bárki megcsodálhat. Az építkezés során korabeli fotókat kért a helyi családoktól, melyeket kiállított a ház beltereiben, a folyosók falán. A búcsú napján többen is megfordultak ezek előtt a fekete-fehér fényképek előtt, melyeken ma is nagyszüleik és dédszüleik köszönnek vissza rájuk.

„Ahogy a fenti folyosón haladunk, az én nagymamám, a dédim is ott van a fotókon. Olyan jó, hogy ha kijövünk ide, akár a búcsú alkalmával, vagy ha valaki itt ünnepli a hatvanasát, hetvenesét, láthatjuk ezeket a képeket. Ha ide jövünk, olyan érzésünk van, itt mindannyian otthon vagyunk”

– mondta meghatottan Polák Csilla. A korábban Őszi tanya, az Őszi János és felesége, Őszi Teréz, születési nevén Szabó Teréz tulajdonában lévő házból egy hatszobás vidéki panzió lett, melyben szaunával, masszázshelyiséggel, teázóval, egy tágas, hangulatosan berendezett beltéri terasszal várják pihenni vágyókat. A vidéki romantika sokakat vonz, de ha ez mégsem volna elég, negyedórás autóúttal a nagymegyeri és a nyárasdi termálfürdő is könnyedén elérhető. Évente legalább kétszer tartanak itt jógatárbort, különféle tanfolyamokat, osztálytalálkozókat, baráti összejöveteleket, születésnapokat, továbbképzéseket, fesztiválokat, amellett, hogy a szobákat is folyamatosan kivehetik.