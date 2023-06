A migráció jobb kezelését szorgalmazzák a szlovák-magyar határon

A Hamran István országos rendőrfőkapitány által tartott sajtótájékoztatón Keszegh Béla komáromi polgármester, s egyben az ÚMS alelnöke elmondta, szervezetük levélben kereste meg a belügyminisztert. A Richard Rybníček elnök által jegyzett szövegben személyes találkozót kértek Ivan Šimkotól, miután már egyeztettek Ódor Lajos kormányfővel. A levél szerint általánosságban a városi közbiztonságról szeretnének vele tárgyalni, mivel a lakosok több helyen is fél annak romlásától. Rybníček külön problématípusként hivatkozik a határmenti városoknál – és különösen a Duna mentén – felbukkanó irreguláris menedékkeresőkre. Ennek köszönhetően a lakosság részéről a városi rendőrségek vannak kitéve a legnagyobb nyomásnak, ám nekik csak gyakorlatilag jelenteniük kell az eseteket, míg az állami rendőrség kapacitáshiányra hivatkozva nem tudja ellenőrizni az összes határátkelőhelyet. Lakossági körökben eközben egyre erősödik az az érzés, hogy a rendőrség nem ura a helyzetnek, a radikális politikai csoportosulások pedig kihasználják a helyzetben rejlő lehetőségeket, amelyek kedveznek a populista viselkedésnek.

A levélben több konkrét javaslat is áll. Így például az ÚMS szerint a hadsereget is be kell vonni a határellenőrzésbe – amelyre egyébként már volt is pozitív példa a világjárvány idején. Emellett a jövő évi költségvetés összeállítása során számolni kéne az állami rendőrség megerősítésével, különös tekintettel azokra a helyekre, ahol pluszfeladatokat kénytelenek ellátni. Javaslatot tettek a műszaki megfigyelés fejlesztésére is, mivel például az országhatáron áthaladó vasúti hidakat kamerarendszerrel is lehetne ellenőrizni. Végezetül az önkormányzatok képviselőinek és a biztonsági szerveknek intenzívebben kéne kommunikálniuk egy közös platformon.

A sajtótájékoztatón a komáromi városi rendőrség részéről Ujj Ernő parancsnok-helyettes vázolta, hogy az embereik pontosan hogyan is szembesülnek a migrációs helyzet kezelésével. Hangsúlyozta, hogy korlátozottak a kompetenciáik. A migrációra vonatkozó bejelentéseket továbbítják az állami rendőrségnek. Egyúttal elmondta, már segítettek a Dunán átívelő vasúti híd őrzésénél is.