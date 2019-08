A Mátyusföldön tarolt a vihar

Az imeteo.sk portál szerint az Ausztria felett kialakuló viharok sodródtak Szlovákia fölé. Erős széllel és sok, 5 és 25 milliméter közötti csapadékkal vonultak végig az országon. Galántán és Nyitrán óránkénti 110 kilométer sebességű széllökések is voltak.

Tánczos Zoltán a Galántai Járási Tűzoltó- és Mentőszolgálat igazgatója közölte, hogy 27 bevetésük volt a Galántai járásban. „Galántán a legnagyobbak a károk, Királyrévben és Vágán is folyamatban van a kárelhárítás. Az önkéntes tűzoltók is besegítenek” – nyilatkozta Tánczos. Martin Krajčovič a Nagyszombat megyei tűzoltóság munkatársa hogy a Dunaszerdahelyi járásban ötször riasztották a tűzoltókat éjszaka.

„Megyeszerte épületekre, autókra, útra dőlt fák eltávolítása miatt volt szükség a tűzoltókra” – pontosított Krajčovič.

Jelentős anyagi károk

Galántán az egész városban letarolta a fákat az erős szél, amely a városi parkban és a szabadtéri színpadnál is nagy kárt tett. Peter Paška Galánta polgármestere a közösségi portálon a lakosok segítségét is kéri a takarításban. „A környékbeli, nagyszombati és dunaszerdahelyi tűzoltók is jönnek segíteni, mindenkinek köszönöm” – írta a bejegyzésben. „Néhány fa az autókat is megrongálta. A hivatásos és önkéntes tűzoltók és a városi hivatal, valamint a közterület-fenntartó vállalat alkalmazottai egész éjszaka dolgoztak, hogy a vásárra minden rendben legyen” – tájékoztatta lapunkat Paška. Tegnap kezdődött a 35. Galántai vásár, a polgármester azt ígérte, hogy a programokat nem befolyásolja a vihar. A délutáni hivatalos megnyitóra megtisztítják a parkot.

„A futballpályán lévő lelátó tetejét levitte a szél és az épület mögé dobta. Egy utcában több családi ház tetőszerkezetében is kárt tett a vihar“ – tájékoztatott Agócs Gergely Királyrév polgármestere.

Hozzáetette, hogy a kultúrház tetejét is megtépázta az erős szél, de itt nem okozott jelentős kárt. „Az anyagi károkat még nem mértük fel, bejelentést tettünk a biztosító társaságnál“ – folytatta a polgármester. Értesüléseink szerint Királyrévben jégeső is fokozta a pusztítást. „Pillanatok alatt érkezett az erős szél. A kertben letarolta a virágokat, kitörte a palántákat” – mondta egy olvasónk.

A vonat nem járt

A vihar miatt ismét összeomlott a vonatközlekedés a Pozsony-Párkány vonalon. Tomáš Kováč a Szlovák Vasúttársaság szóvivője közölte, hogy kidőlt fák és leszakadt vezetékek korlátozták a vasútforgalmat. Elsősorban a nyugati országrészben, tizenegy szakaszon akadályozták a közlekedést a viharkárok.

„Jelenleg minden vonal járható, de az éjszakai megszakítás és az időjárás miatt problémás a közlekedés az egyvágányos szakaszokon, gondokat okoz a szerelvények irányváltása és az, hogy elegendő személyzet legyen a vonatokon” – részletezte a szóvivő.

Kora délután átlagosan 30-80 perc késéssel jártak a vonatok a Párkány-Kúty vonalon. „Hatkor keltem és az eredetileg 6.15-kor vonattal, egy átszállással fél 10 után értem Pozsonyba” – jellemezte a helyzetet az egyik utas szemléltetve a káoszt. Tegnap a vihar, szerda délután pedig egy műszaki hiba miatt alakultak ki jelentős késések Pozsony és Érsekújvár között.