A Mátyusföld déli részén lasszóval kell fogni a szavazókat

Várhatóan Nádszegen és Királyrévben is elmarad a választási részvétel az első fordulóban tapasztalttól Két héttel ezelőtt Nádszegen, Királyrévben és Tallóson is harminc százalék körüli volt a részvételi arány. A délutáni helyzet alapján úgy tűnik, hogy a második fordulóban még ennél is kevesebben járulnak a szavazóurnákhoz. “Reméljük, hogy sötétedés után majd többen jönnek. Mi estet tízig itt vagyunk” - mondták Királyrévben. Alsószeliben a lakosok 33 százaléka voksolt az első fordulóban. A választási bizottság tagjai szerint most is hasonlóan alakul majd a szavazók száma, csak eltérő időpontban érkeznek a szavazók. Tallóson kora délutánig az 1 331 választó közül alig százan tettek eleget állampolgári kötelességüknek.

A Vágsellyei járásban sem sokkal jobb a helyzet. Az egyik peredi választókörzetben délután nem érte el a 12 százalékot a részvételi arány.