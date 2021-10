A magas átoltottságnak köszönhetően enyhébb hullámmal számolnak az orvosok

A napról napra romló járványhelyzet, az emelkedő fertőzöttek száma miatt háziorvosokat kérdeztünk a korábbi és a jelenlegi hullámban tapasztaltakról. Többségük nem tart attól, hogy a járványhelyzet drasztikusan romlana a körzetükben, mivel regionálisan magas az átoltottság.

Van rizikófaktor

„A Covid harmadik hullámában az én körzetemben nem tartom drámainak a helyzetet és egyelőre nem tartok attól, hogy súlyosbodni fog. Nálunk körülbelül 60 százalékos az átoltottság, jelenleg 5 személy érdeklődött a harmadik oltás iránt. Az utóbbi egy hónapban a rendelőben 3 pozitív eset volt, plusz egy orvos, aki szintén fertőzöttnek bizonyult. Szakmailag megállapítható, hogy azoknál, akik már megkapták a védőoltásokat, illetve átestek a fertőzésen, az újrafertőzöttség sokkal enyhébb lefolyású, nem volt például tüdőgyulladásuk, hőemelkedésük, izomfájdalmuk. A körzetemben sok a kisebb falu és elég gyér a közlekedés, a fejletlen infrastruktúra ebben az esetben előnyt jelentett és jelent, mert nem érintkeznek olyan sűrűn és olyan nagy tömegben az emberek, hogy az komolyabb veszélyt jelentene. Az előző hullámokban nálunk a fertőzöttek körülbelül egyharmada szorult ambuláns kezelésre és szintén körülbelül egyharmaduk került kórházba – utóbbiak közül 5 személy hunyt el. Mindenképp rizikófaktornak számít a krónikus hörghurut és például a cukorbetegség isˮ – részletezte az aktuális helyzetet Hugyivár Imre köbölkúti háziorvos.

A kor nem döntő tényező

A párkányi régióbeli Muzslán rendel Vojcek János háziorvos, aki lapunknak elmondta, hogy a harmadik hullámmal kapcsolatban egyelőre nincs tapasztalata. „A kezdetektől eddig 6 esetünk volt, viszont most az átoltottság elég jó, 60 százalék körüli. Az eddigi pozitív esetekből 3 volt sajnos halálos kimenetelű, őket kórházban kezelték. Szakmailag elmondhatom, hogy a Covid-fertőzés nagyon gyors lefolyású, komolyabb esetekben légszomj és tüdőgyulladás is a tünetek közt szerepelt, én főképp az 50 év felettieket tartom különösen veszélyeztetettnek. De egyébként nem vonnék le az életkorból komolyabb következtetéseket, ugyanis volt 35 éves és 80 éves Covid-fertőzött páciensem is.ˮ

Súlyosabb lefolyású volt

Vezér Péter oroszkai háziorvos páciensei közül az eddig beoltottaknak körülbelül a 10 százaléka jelezte, hogy kéri a harmadik védőoltást is. Még a héten kötelezően náluk is megkapja az összes egészségügyi dolgozó a harmadik védőoltást, a lekéri pszichiátriai kórház alkalmazottai és személyzete is.

„Harmadik hullámos fertőzötteket is kezeltem már, mintegy tizenöten vannak. Egyikük már felvette a védőoltást, neki a náthához hasonló enyhe tünetei voltak. A kezdetekben, az előző hullámokban voltak súlyos esetek is, közülük volt, aki megtagadta a kórházi kezelést, volt, akinek a Covid-fertőzése mellett májcirózisa vagy onkológiai betegsége volt. A feleségem nővérként dolgozik mellettem, mi is átestünk a fertőzésen akkor, olyan páciensektől kaptuk el, akiknél a többszöri antigénteszt sem mutatta ki a fertőzést, azonban a kórházban a PCR-teszt már pozitív lett. Addigra viszont már mi is megfertőződtünk. Otthon kezeltük magunkat, nálam rosszabb lefolyású volt a betegség, a feleségem »menedzselte« az otthoni kúrát. Mi otthon nem használtunk antivirotikumokat, immunoszupresszív gyógyszeres kezelést alkalmaztunk, lázcsillapítót, tüdőgyulladáskor antibiotikumot, nálam még kortikoidokat is be kellett vetni. Továbbá infúzióban speciális mega C-vitamint is használtunk. Ez a szervezet ellenálló képességét növeli és hatékony gyulladáscsökkentő. A pácienseknél az előző hullámokban sajnos előfordultak halálos kimenetelű fertőzések is. Ezekben az esetekben a páciensek elutasították a védőoltást. Sokan a kórházba sem akartak bemenni. 3-5 eset volt tragikus kimenetelű. A komolyabb esetekben tüdőgyulladás, arcüreggyulladás is volt, sőt, olyan is előfordult sajnos, hogy az illető a fertőzés kritikus szakasza után jobban lett, lement a láza, de aztán egy tüdőembólia bizonyult nála végzetesnek. 40-45 éves személyekről beszélek. Most viszont nem számítok a helyzet drámai rosszabbodására. Egyrészt, mert már nagyobb az átoltottság, másrészt és ez lényeges, hogy most már sokkal több a tapasztalatunk koronavírus kezelésében. Háromezer páciensem van, Lévától Párkányig, bízom benne, hogy nem lesz kirívóan sok eset. A védőoltás és a higiéniai szabályok betartása mindenképp elengedhetetlenˮ – zárta Vezér Péter háziorvos.