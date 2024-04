A korai felmelegedés káros hatásai

A méhészeknek is hasonlóak a tapasztalataik, csaknem egy hónappal hamarabb indult a virágzás.

„A méhek szempontjából ez azért lehet gond, mert igaz, hogy hamarabb elkezdik hordani a nektárt, de félő, hogy több betegséget is összeszednek majd. Azt a munkát, amit csak két hét múlva kellene elkezdenünk, már régen megkezdtük. Számunkra is sokkal hamarabb indult be a szezon”