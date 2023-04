A királyhelmeci kórház igazgatója szerint még semmi sincs veszve, a szülészet bezárásáról még tárgyalások zajlanak

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, az alacsony születési számok miatt január elsejétől öt szlovákiai városban szüntethetik meg az ott működő szülészeteket. Az egészségügyi minisztrium április elején közzétett tájékoztatása szerint ez a Miaván (Myjava), Simomyiban (Partizánske), Nagyrőcén (Revúca), Szinnán (Snina), illetve az ország dél-keleti csücskében található Királyhelmecen működő korházakat érinti, ugyanis ezeknek a kórházaknak a szülészetein az elmúlt évek során kevesebb mint négyszáz gyermek született. Bár a közlemény utáni napokban többen is azt híresztelték, hogy a királyhelmeci kórházban hamarosan végleg bezárják a szülészetet, Hencel Klára, az intézmény igazgatója szerint egyelőre még semmi sem biztos. „A döntés még nem végleges, legalábbis a mi esetünkben nem. Áprilisban és május elején is leülünk tárgyalni az érintett felekkel, hogy megbeszéljük a szülészeti osztály jövőjét. Igyekezetünket nemcsak a királyhelmeci önkormányzat, hanem számos környékbeli település polgármestere, a Kassa Megyei Önkormányzat és az elnöki tanács is támogatja. Mivel a családok viszonylag kevés támogatásban részesülnek, egyértelmű, hogy a szülésekből ezen a vidéken sem lesz sokkal több a jövőben, ugyanakkor azt sem engedhetjük, hogy a szülés előtt álló anyukák közel egy órát utazzanak azért, hogy biztonságban világra hozhassák gyermekeiket. A hozzánk legközelebbi szülészet ugyanis vagy a 49 percnyi autóútra található tőketerebesi, vagy a 42 percre fekvő nagymihályi kórházban van. Mindamellett, hogy messze vannak, az oda vezető utat több helyen is vasúti átjárók nehezítik, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy a mi vidékünkön élő és a mi kórházaunkat látogató anyukák többsége magyar anyanyelvű. Míg a mi kórházunkban a magyar kommunikáció egyértemű dolgonak számít, Tőketerebesen vagy Nagymihályban csak nagyon szerencsés esetekben van rá lehetőség” – közölte lapunkkal Hencel Klára.

Amint azt az igazgató is említette, az igyekezetüket a környékbeli polgármesterek, köztük Pataky Károly, Királyhelmec első embere, a Kassa Megyei Önkormányzat alelnöke is támogatja. „Mi, a Szövetség Tőketerebesi járási képviselői határozottan tiltakozunk az egészségügyi minisztérium azon döntése ellen, amely a Királyhelmeci Kórház és Rendelőintézetben működő szülészeti osztály megszüntetését eredményezné. Ezt a döntést már csak azért is felháborítónak tartjuk, mert az ország jelenlegi vezetése ilyen, és ehhez hasonló intézkedésekkel nemhogy segítené az egyébként is hátrányos helyzetben lévő keleti régió lakosságát, hanem az életminőség romlását idézi elő azzal, hogy évtizedek óta működő intézmények leépítésével az itteni embereket is megillető, alapvető egészségügyi ellátást sem biztosítja. Az ilyen embertelen, a lakosok igényeit figyelmen kívül hagyó minisztériumi intézkedések erkölcsileg és gazdasági szempontból is kifogásolhatók, hisz a szülés előtt álló nőket arra kényszeríti, hogy 50-60 kilométeres utat tegyenek meg a legközelebbi szülészetre úgy, hogy ezzel az amúgy is nehéz élethelyzetben további felesleges gyötrődésnek, egészségügyi kockázatnak és nem mellékesen plusz kiadásoknak tegyék ki őket. Elégedetlenségünknek és felháborodottságunknak annál inkább hangot szeretnénk adni, mert információink szerint a királyhelmeci kórház biztosítani tudja a szülészet zavartalan működéséhez szükséges szakmai és műszaki feltételeket, és törvényi lehetőség is van arra, hogy a részleg jövőbeni üzemeltetésére kivételt kaphasson. A fentiek ismeretében végezetül tájékoztatni szeretnénk a döntéshozókat, hogy az intézkedés érvénybe léptetése ellen minden törvényes eszközt igénybe fogunk venni, s ugyanerre szólítjuk fel kollégáinkat, a szakmai nyilvánosságot, valamint a régió lakosait is” – nyilatkozta az Új Szónak Pataky Károly.

A királyhelmeci kórháznak jelenleg nagyjából 230 alkalmazottja van. Tíz alap-osztállyal működik, beleértve a sebészeti traumatológiát, a szülészetet és a nőgyógyászatot, a belgyógyászatot, a gyermek- és újszülöttosztályt, valamint az intenzív osztályt. A kórházban nemrégiben több nagyobb fejlesztésre került sor. Az előző években egy modern, évente akár 3500 páciens kivizsgálását lehetővé tevő CT-berendezést vásároltak, felújították a radiodiagnosztikai részleget, egy korábbi sikeres pályázatnak köszönhetően pedig a radiológiai, beleértve a komputertomográfiai leletek szakmai kiértékelését tudják elvégezni egy nap leforgása alatt hazai és külföldi orvosok közbenjárásával, melyet egy modern telekommunikációs rendszer tesz lehetővé. Ha az egészségügyi minisztérium mégis megszűntetni a szülészetet, akkor a kismamák az 55 kilométerrel távolabb található tőketerebesi vagy a 48 kilométerre található nagymihályi kórházat kell majd felkeresnie.