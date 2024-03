A húsvéti nyuszi is ellátogatott a vásárra Párkányban (FOTÓK)

Családias hangulatban zajlott március 17-én, vasárnap délután a helyi művelődési központban a húsvéti vásár. A szervezők az ünnepet főképp a gyerekek számára igyekeztek vonzóvá tenni. A korzón, a városháza előtti parkban és a Duna-parton ugyanis aranytojásokat rejtettek el, a megtalált és behozott tojásokért cserébe pedig a húsvéti nyuszi apró ajándékokat is adott a kicsiknek, de persze fényképezkedni is lehetett vele. A vásár résztvevői ünnepi finomságokat kóstolhattak, húsvéti sonkát, kolbászt, réteseket, kuglófot, biracsot – azaz kőtést is lehetett vásárolni. Elena Laczová a húsvéti korbács fonására tanította a gyerekeket, a karvai AF Manufaktúra pedig sárgarépalekvárt is hozott a rendezvényre. A kézműves termékek széles palettáját kínálták a vásáron, a kultúrműsort pedig a szülők, nagyszülők is megtapsolták. A Hégli Marianna vezette Kisbojtár, a Bankházy Bianka vezette Kiskisbojtár valamint a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola tánctagozata is nagy sikert aratott, Bernáth Tóth Enikő vezetésével. A Fekete László irányításával működő Pásztortűz néptánccsoport szintén fellépett, Alt István pedig a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola zenekarával, katonadalokkal érkezett a fesztiválra, felidézve az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legnépszerűbb nótáit is. A húsvéti vásár sok résztvevőt vonzott, a kultúrház melletti fácskára pedig szintén sok család aggatott díszeket és színes tojásokat.