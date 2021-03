A gázszolgáltató hibázott, mégis az ügyfél jár pórul

A februári elszámoláskor figyelt fel egy olvasónk az elírásra a számláján, ami miatt jelentős tartozást mutattak ki neki. A koronavírus-járvány miatt csak telefonon tudta a reklamációt intézni, ami elmondása szerint eléggé megnehezítette a kommunikációt, hiszen csak beszélni tudott a számokról, nem tudta például felmutatni a gázóra állásáról készített fotót, hogy azzal alátámaszthassa az elmondottakat. “A gázóra leolvasásakor 31 473 volt a fogyasztás, de a szolgáltató 31 743 köbméter elfogyasztott gázt számlázott ki, vagyis 122 euróval tartoztam neki. Reklamáltam miatta, amit el is ismertek, de közben már levonták a számlámról az általuk kiszámolt összeget, illetve még 75 euró előleget a márciusi hónapért. Egyébként 68 euró előleget fizetek havonta, de az elszámolás után automatikusan megemelték a fizetendő összeget. Miután kértem, hogy maradjon a 68 eurós összeg, visszaállították, de közben már levontak a számlámról 197 eurót, ami a 122 euró tartozás és a 75 euró előleg összegéből jött ki. A szolgáltató azt is elismerte, hogy elírás történt a számlán, tehát a valóságban nem volt akkora a fogyasztás, így 104 eurót visszakaptam. Nem értettem, miért csak ennyit, ha az ő hibájukból kellett 122 eurót befizetnem. Az sem volt világos, miért hivatkozik a szolgáltató arra, hogy a postán keresztül folyó ügyintézés miatt történt a nézeteltérés, hiszen már nagyon hosszú ideje a számlámról vonják le a havi előleget, nem a posta SIPO szolgáltatásán keresztül fizetem a gázszámlát” - vázolta fel a problémát az olvasó. Felkerestük a gázszolgáltatót, amelynek ügyintézője elmondta, valóban amiatt alakult ilyen bonyolultan a dolog, mert általában a levonások, befizetések hamarabb megvalósulnak, mint hogy az arról szóló számlák, igazolások, jóváírások postán megérkeznének. “A vállalatnak a törvény értelmében harminc napja van arra, hogy a reklamációkat elbírálja és arra válaszoljon. Ebben az esetben is az történt, hogy az ügyfél tartozását levontuk, hiszen mindig a hónap első napján történnek a levonások, majd utána intéztük a reklamációt. Ha eredetileg jól számláztuk volna ki az elfogyasztott mennyiséget, akkor nem jött volna ki a 122 euró tartozás, majd nem kellett volna jóváírnunk részére a 104 eurót. Mivel vállalatunk csak évente egyszer készít az ügyfeleknek elszámolást, ezért a szóban forgó esetben is majd a jövő év elején kiküldendő szétírásban fog szerepelni a két szám összegének különbözete, azaz 18 euró, amelyet meg kell majd az ügyfélnek fizetnie. Vagyis ha nem történt volna hiba az elfogyasztott gázmennyiség kimutatásában, akkor az ügyfél 18 euró tartozást fizetett volna” - tette világossá az ügyintéző.

Támogassa az ujszo.com-ot Az elmúlt időszakban arra kértük olvasóinkat, járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez annak érdekében, hogy a jelentős költségekkel járó hiteles, megbízható hírszolgáltatást hosszú távon biztosítani tudjuk. Köszönjük a pozitív fogadtatást. Jó érzés tudni, milyen sokan tartják fontosnak a független, magyar nyelvű újságírás fennmaradását Dél-Szlovákiában, és milyen sokan szeretik az Új Szót. A beérkezett támogatások lehetővé tették, hogy új munkatárssal bővítsük az ujszo.com professzionális csapatát, fejlesszük szolgáltatásainkat, növeljük az ügyeletben töltött órák számát. Nagyszerű eredmény ez olyan gazdasági környezetben, ahol a fejlesztések helyett a költségek visszafogása került sok helyen célkeresztbe. Hálásak vagyunk eddigi támogatásaikért, és kérjük, továbbra is segítsék az ujszo.com fejlesztését. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom