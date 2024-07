A farkasdiak identitásának egy darabja veszett el a nagy múltú komppal

Farkasd és Sókszelőce között feltehetően több száz éve volt rendszeres kompjárat. A Vág kettészeli a farkasdi és a sókszelőcei katasztert, mindkét település lakóinak vannak földterületei a folyó túloldalán. 1977-ben A Hét című lapban azt írták, „úgy mondják, emberemlékezet óta, pontosabban, hogy az emlékezet szerint nem is volt olyan idő, amikor itt ne járt volna a komp. Egy írásos emlék igazolja, hogy az ezerkettőszázas évek elején ugyanezen a helyen már komp közlekedett”. A vágsellyei levéltárban talált, 1924 júniusában megjelent Komáromi Lapokban dr. Geöbel Károly vízitúra-beszámolójában így ír: „Vágsellyéig még elég kanyargó, de különben teljesen biztos vízen eveztünk, Vágsellye után pedig már az általunk jól ismert, szabályozott Vág következik, ahol a nagy kanyarodók már hatalmas átvágásokkal vannak összekötve. Az ismert vízen és tájon mintha az evezés is könnyebben menne, újult erővel láttunk neki a munkának és 6 óra 50 perckor ki is kötünk farkasdi kompnál. Itt csónakunkat a vízen hagyjuk, holminkat a révész kunyhójába helyezzük el, gyorsan átöltözve indulunk a bennünket váró fiatal legénnyel a faluba.” A komp keletkezésének időpontja a homályba vész, a megszüntetéséről többet lehet tudni.

Egy révész emlékei

Seres Tibor tíz évig dolgozott révészként Farkasdon 2002 és 2012 között. Családjában ő volt a harmadik a nagybátyja és a nagyapja után. Mint fogalmazott, a Vág szabályozása előtt mindig voltak különféle közlekedési eszközök a folyón, a nyári apadáskor például a gázlókon közlekedtek.

„Gyönyörűséges világ volt a víz partjain. Gyerekkoromban még iható volt a Vág vize, a környéken élők konyhának hívták, hiszen halat lehetett fogni, vadkacsát lőni, megélhetési lehetőség volt. Odaát a farkasdiaknak 720, a negyedieknek közel 1000 hektárnyi területük van, a sókszelőceieknek pedig 280 hektárnyi az itteni oldalon. Ezért voltak rendkívül fontosak a közlekedési eszközök. Az őseink úgy alkották meg a kompot, hogy a parthoz képest 30-35 fokos szögben elengedték és a víz megtette a magáét, szépen át lehetett jutni a túloldalra, teljesen ingyen, csak a révészek fizetésére kellett pénzt költeni. Mindez addig működött, amíg 1985-ben meg nem épült a Királyi-víztározó”

– kezdte a visszaemlékezést Seres Tibor. Elismerte, hogy az erőműnek nagy haszna van, ugyanakkor mint a természet közelében élő személy látta a hatalmas károkat is, amelyet a folyószabályozás okozott. Példaként az ónyi, a sopornyai, a semptei mesterséges tartályokat említette, amelyek megépítéséhez több ezer hektárnyi erdőt irtottak ki. Úgy véli, néhány évtizeddel ezelőtt a Vág mentén élő emberek sokkal jobban ragaszkodtak a földekhez, nem volt annyi megélhetési lehetőségük, mint most, ezért volt fontos számukra a közlekedés a folyón. Korábban több helyen is járt komp a környéken, például Szímőn, de fokozatosan megsemmisítették mindegyiket, csak a farkasdi maradt.

A hőskor

Az egykori révésznek szép emlékei vannak gyerekkorából, amikor nagybátyja és nagyapja mellett figyelhette meg, milyen munka a révészeké. A nagy telek idején hatalmas volt a zajlás, előfordult, hogy a szeredi kaszárnya katonái jöttek felrobbantani a jégtorlaszokat, amelyek szinte teljesen elzárták a víz útját.

„Volt, hogy szép egyenletesen befagyott a Vág. A túloldalon lévő termőföldek és állatok miatt naponta át kellett kelni a folyón. A révészek szalmával fedték be 20-30 cm vastagon a befagyott jeget és az éjjeli fagyoknál öntözték, hogy átjárót készítsenek a helyieknek, amelyen lovas kocsival, autóval, traktorral is át lehetett kelni. Tavasz közeledtével, amikor már nem volt biztonságos az olvadó jégen közlekedni, a kompkötélre lanovkaszerű szerkezetet akasztottak, úgy tudtak a másik oldalon dolgozók eljutni a munkahelyükre. A legnagyobb gondokat az árvizek okozták, főként az 1960-as években. Egy-egy hétig tartott az áradás és az apadás, a töltések átáztak, elég volt egy vakondtúrás vagy egy rókalyuk ahhoz, hogy átszakadjanak és elöntsék a falut. Ilyenkor a kompot biztonságos helyre kellett vinni. A révészek kint laktak a révkunyhóban, az asszonyok hordták ki nekik az ételt, a tiszta ruhát"

– meséli. Az 1930-as évekig fakompot használtak, majd a komáromi hajógyárban készítettek egy újat vasból, fából készült rámpával, zsámollyal.

Munka és életforma

Seres Tibor 2002-ben lett révész, miután elvesztette előző munkahelyét.

„Nagyon szeretem a természetet, a Vág-parton, közvetlenül a hullámtérben nőttem fel, számomra nagyszerű lehetőség volt révésznek állni, akkor is, ha el kellett viselni az időjárás minden szeszélyét és komoly felelősséggel járt. Embereket, autókat, értékeket utaztattunk, sokszor találkoztunk olyan utasokkal, akik nem törődtek az előírásokkal, így balesetek is történtek, de szerencsére csak kisebbek. Azzal is tisztában voltunk, hogy mindenféle emberrel találkozhatunk, nem csak jóindulatúakkal, lehetnek tehát olyan szituációk, amelyekből úgy kell kivágnunk magunkat, hogy mi legyünk a nyertesek. Többször voltunk életmentők, amikor fuldoklókat mentettünk ki a vízből. A legnagyobb forgalom akkoriban volt, amikor az első Fico-kormány idején a régi autókat támogatás fejében le lehetett adni és sokan vásároltak újat. Akkor kezdett megritkulni a kompközlekedés, amikor a Tátrában kevés volt a hó, a csapadék”

– fejtette ki. Úgy véli, az ipari forradalomnak is sok káros hatása volt a folyóra nézve.

„Az 1960-as évek elején elkezdett épülni a Duslo vegyi üzem, de ott volt a szeredi nikkelkohó, a galgóci gyógyszergyár és a pálinkagyár, a rózsahegyi papírgyár, ezekből egyenesen a Vágba engedték a szennyvizet, tisztítóberendezés nem volt, csak ülepítő. Innentől kezdve ihatatlan lett a víz és ehetetlen a benne élő hal. Szlovákia leghosszabb, 400 km hosszú folyójából így lett ipari csatorna, évtizedekig halott volt. Ez az időszak 1992-ig tartott, akkor szabályozták törvényileg a szennyvízkezelést”

– egészítette ki.