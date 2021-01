A csallóközi az ország első natúrparkja

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.” Teréz anya egyik legendássá vált kijelentését választotta mottójául a Csallóköz Natúrpark – Natúrpark Žitný ostrov Polgári Társulás, mely decemberben, online tanácskozás keretében alakult meg, és amelyet már hivatalosan is bejegyeztek a belügyminisztérium adatbázisába. Három alapító tagja van: Hervay Rozália, a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság elnöke, Orosz Csaba, Somorja polgármestere és Tuba Lajos, a Somorjai Régiófejlesztési Központ igazgatója. „Eddig 16 község és 2 civil szervezet kérte tagsági felvételét. Őket arra kértük, hogy február közepéig küldjék el elképzeléseiket olyan projektekről, amelyek túllépnek a település lehetőségein, ám ezeket szívesen megvalósítanák a régiójukban. Nekünk is vannak terveink, ezeket fogjuk a beérkező ötletekkel egyeztetni” – mondta Tuba Lajos.

Gyakran és különböző fórumokon volt szó arról, hogy jó lenne, ha a Szigetközben már évek óta létező natúrpark természetes módon a Csallóközben is folytatódna. Minden alkalommal elhangzott az is, hogy ez csak elhatározás, eltökéltség és összefogás kérdése, hiszen bár Szlovákiában nincs jogszabály, mely a natúrparkok kialakításának jogi keretet adna, „ami nem tiltott, az engedélyezett” alapon nincs akadálya annak, hogy megvalósuljon az elképzelés. „Évek óta próbálkozunk az önkormányzatokkal egy kistérségi összefogást létrehozni, ugyanakkor Pető Péterrel, a Szigetköz Natúrpark és a Magyar Natúrpark Szövetség elnökével már voltak közös aktivitásaink a határokon átívelő együttműködés terén. Egy erről a témáról tartott előadása után, több polgármester is jelezte, hogy jó ötletnek tartják ezt a fajta összefogást, és szeretnének ezen a vonalon együttműködni. Ez adta az impulzust” – mesél a kezdetekről Hervay Rozália, Nagyszombat megye képviselője és a polgári társulás alapításának a kezdeményezője. A polgári társulás létrehozásával a csallóközi lett a Kárpát-medencén belül az első Magyarországon kívül bejegyzett natúrpark.

Projektekre várva

Eddig 16 község és 2 civil szervezet kérte tagsági felvételét. Tuba Lajos elmondta, a társulás összehangolja a saját és a települések fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseit. Reális, emberközeli ötleteket és projekteket várnak a társulás alapítói, amelyek fejleszthetik a régiót és egyben munkalehetőségeket is teremtenek a helyieknek. Olyan projekteket, amelyeket egyedül nem, de közös összefogással megvalósíthatók lesznek. Nem utolsósorban mint polgári társulásnak, több lehetőség kínálkozik pályázati pénzek elnyerésére, a különböző uniós forrásokból, a határokon átívelő együttműködés keretében.

800 éves tölgy

„Van egy 800 éves tölgyfa a Dékány erdészház közelében. Ez lett a natúrpark szimbóluma. Nem messze ettől a tölgytől az alakuló gyűlés emlékére elültettünk egy fiatal tölgyet és szeretnénk, ha a Natúrpark Polgári Társulás is legalább olyan hosszú életű lenne, mint az állhatatos tölgy” – mondja ismét Tuba Lajos.

Az első körben Somorja, Bacsfa, Nagyszarva, Vajka, Doborgaz, Nagybodak, Felbár, Gelle, Csallóköznádasd, Baka, Bős, Csiliznyárad, Szap, Medve, Kulcsod és Csicsó kérte tagfelvételét, de az alapítók várják további önkormányzatok, civil szervezetek, illetve vállalkozók jelentkezését. Minél több település válik a társulás tagjává, annál összehangoltabban lehet megvalósítani a terveket, elképzeléseket. Magánszemélyek a hamarosan megalakuló Natúrpark Baráti Kör tagjai lehetnek, a tagság egyetlen feltétele, hogy tevékenyen segítsék a társulás működését, illetve a tagok részt vegyenek a brigádmunkákban.

Szigetközzel közösen

„Szerénytelenség nélkül mondhatom talán, hogy elég sok közünk volt a Csallóközi Natúrpark létrejöttéhez. Évekkel ezelőtt javasoltam Tuba Lajosnak a megalakítását. Tapasztalatokat gyűjtöttek nálunk a szigetközi natúrpark elindulása után, az itt összeállított anyagokat is felhasználták az induláshoz. Mi örömmel segítettünk a koronavírus ideje alatti online közgyűléseken is. Külön öröm, hogy Somorja – Mosonmagyaróvár testvérvárosa – megalakítója volt a Csallóközi Natúrparknak és szervezetének. Az együttműködés – remélhetőleg már nem csak online térbe – még szorosabbra fűzhető a jövőbeni pályázati lehetőségeket is kihasználva a Duna két oldalán” – mondta Pető Péter, a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnöke.